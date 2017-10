 Deutsche Bank: Banken für IPO der Vermögensverwaltung eingeladen

Deutsche Bank Die Vermögensverwaltung des deutschen Geldhauses soll an die Börse. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

FrankfurtDie Deutsche Bank kommt beim geplanten Teilbörsengang ihrer Vermögensverwaltung einen kleinen Schritt voran. Das Institut habe am Montag andere Banken eingeladen, sich um entsprechende Beratungsmandate zu bewerben, sagten zwei mit den Gesprächen vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Ein Sprecher des Geldhauses wollte die Information nicht kommentieren.

Die Deutsche Bank will ihre Vermögensverwaltungssparte – Deutsche Asset and Wealth Management – demnächst an die Börse bringen, erwartet wird dies frühestens in der ersten Jahreshälfte 2018. Die Mandatierung der begleitenden Banken ist einer der ersten Schritte auf diesem Weg. Die Vermögensverwaltungssparte wird insgesamt mit rund acht Milliarden Euro bewertet.