Reißwolf Der größte Aktienflop ist ein Dauergast in den Top-Ten der Kapitalvernichter. (Foto: Imago)

FrankfurtFür Anleger ist es die Auswahl des Schreckens: die Liste der 50 größten Kapitalvernichter an der deutschen Börse. Sie wird von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) jährlich ermittelt. Und auch dieses Mal zeigt sich: Obwohl der Dax das Jahr 2016 mit einem Plus von sieben Prozent und damit versöhnlich abgeschlossen hat, lief es längst nicht bei allen Firmen rund. Bei einzelnen Kandidaten mussten die Aktionäre wieder drastische Kurseinbrüche verkraften.

Für die Watchlist nehmen die Anlegerschützer bei allen im Prime Standard notierten Unternehmen zwei Kriterien unter die Lupe: Zum einen wird die reine Kursentwicklung im vergangenen Jahr sowie in den letzten drei und fünf Jahren untersucht; zum zweiten schauen sich die DSW-Experten die Performance, also die Kursentwicklung inklusive der Dividendenzahlungen an.

„Verglichen mit den Auswahl-Indizes schneiden sowohl Kurs- als auch Performance-Watchlist katastrophal ab“, stellt DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler fest, der die Firmen eine Auswahl des Schreckens nennt. Doch gerade die Gewinnausschüttung werde von den Aktionären vermehrt als eine Art Fieberthermometer für die Stärke und Stabilität der Geschäftsmodelle bewertet, erklärt DSW-Vizepräsident Klaus Nieding: „Besonders sensibel reagieren sie auf das Absenken der Dividende.“

Die Nummer eins beider Listen und damit der größte Aktienflop ist dieses Mal der Maschinenbauer Singulus Technologies – ein alter Bekannter, wie Tüngler betont: „Das Unternehmen ist so eine Art Dauergast in den Top-Ten der beiden Listen.“ Im vergangenen Jahr brach der Kurs um 90,2 Prozent ein. Auf Sicht von drei Jahren waren es 98,7 Prozent. Das ist jeweils die schlechteste Performance aller untersuchten Aktien. Nur im Fünfjahresbereich gab es mit Solarworld eine Firma, die noch schlechter abgeschnitten hat: Der Kurs des Unternehmens brach in diesem Zeitraum um 99,5 Prozent ein. Da sich die Bewertung aber lediglich auf die alten Aktien von Solarworld bezieht, hat die DSW das Unternehmen aus der Wertung genommen.

Damit geht der zweite Platz der schlechtesten Unternehmen in diesem Jahr an die DF Deutsche Forfait, einen Neueinsteiger. Die Factoring-Gesellschaft war im Februar 2014 wegen angeblicher Verstöße gegen Iran-Sanktionen auf die Sanktionsliste der US-Behörden geraten. Zwar wurde der Außenhandelsfinanzierer im Oktober 2014 wieder von der Liste gestrichen, trotzdem hat er sich davon nur sehr langsam erholt. Da das Unternehmen aber wohl in den General Standard wechselt und damit künftig weniger Transparenzpflichten erfüllen muss, wird es in den nächsten Jahren nicht mehr in der DSW-Liste auftauchen. Auf Rang drei liegt der Kommunikationsdienstleiter 11 88 0 Solutions. Das Unternehmen, das im letzten Jahr noch unter dem Namen Telegate ebenfalls den dritten Rang belegte, hat mit einem Kursverlust von 88,4 Prozent auf drei Jahre ebenfalls ein beachtliches Minus hinter sich.