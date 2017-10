 Einigung mit Piloten : Auftrieb für Air France-KLM-Aktien

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Air France-KLM Air France-KLM bilde im dritten Quartal Rückstellungen in Höhe von 311 Millionen Euro. (Foto: dpa)

FrankfurtDie Einigung mit den Piloten und dem Kabinen-Personal von KLM im Streit um Pensionsverpflichtungen schiebt Air France-KLM an. Die Aktien der französisch-niederländischen Fluggesellschaft stiegen am Montag um bis zu zwei Prozent auf 13,24 Euro.

Im Rahmen der Vereinbarung zahlt KLM den Angaben zufolge einmalig 194 Millionen Euro in den Pensionsfonds ein. Air France-KLM bilde im dritten Quartal Rückstellungen in Höhe von 311 Millionen Euro. Der entscheidende Punkt sei, dass der Konzern damit bei Finanzierungslücken zukünftig von Ausgleichszahlungen befreit sei, schrieben die Analysten der Investmentbank Liberum in einem Kommentar. Die Lufthansa hatte den Konflikt um die Altersversorgung der Piloten im Frühjahr nach jahrelangem Tauziehen und zahlreichen Streiks beigelegt.