Erster Börsengang 2017 : Chemie-Firma Alzchem macht den Auftakt

Datum: 16.01.2017 11:18 Uhr

Ein Chemieunternehmen aus dem bayerischen Trostberg soll 2017 als erster Unternehmen an die Frankfurter Börse gehen. Alzchem will so eine neue Anlage zur Produktion von Tierfutter-Zusatzstoffen finanzieren.