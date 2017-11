 Erstnotiz: Gelungenes Börsendebüt von Hellofresh

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Frankfurter Börse Handelssaal in Frankfurt: Hellofresh gelang am heutigen Donnerstag der Gang an die Börse. (Foto: dpa)

FrankfurtDie Aktien des Lebensmittel-Lieferdiensts Hellofresh haben bei ihrem Debüt an der Frankfurter Börse zugelegt. Der erste Kurs wurde mit 10,60 Euro festgestellt, 3,4 Prozent über dem Ausgabepreis von 10,25 Euro. Bei seinem Börsengang sammelte Hellofresh 318 Millionen Euro ein, die das Verluste schreibende Unternehmen aus dem Reich von Rocket Internet zur Finanzierung des Wachstums nutzen will. Hellofresh liefert Kochboxen nach Hause, in denen die Kunden alle Zutaten finden, um selbst ein Menü zu kochen.

Hellofresh hatte erhebliche Preiszugeständnisse gemacht, damit der Börsengang beim zweiten Anlauf gelingt. Zum Ausgabepreis liegt der Börsenwert des gesamten Unternehmens inklusive der Platzierungsreserve nun bei rund 1,7 Milliarden Euro. Bei einer Finanzierungsrunde im Dezember wurde das gesamte Unternehmen noch mit mehr als zwei Milliarden Euro bewertet. Ein erster Versuch für einen Börsengang war vor zwei Jahren gescheitert. Die Erlöse aus der Emission fließen allein Hellofresh zu, der Anteil von Rocket Internet an dem Unternehmen sinkt auf 47,6 Prozent von zuvor gut 53 Prozent. Hellofresh ist nach dem Essenslieferdienst Delivery Hero die zweite Beteiligung von Rocket Internet, die sich an die Börse wagt.

Der US-Wettbewerber Blue Apron legt an diesem Donnerstag seine Bilanz für das dritte Quartal vor. Die Aktien von Blue Apron haben wegen steigender Kosten, sinkender Kundenzahlen und drohender Konkurrenz durch den Internethändler Amazon seit dem Börsendebüt im Juni mehr als die Hälfte ihres Werts verloren. Amazon hat in den USA die Biosupermarkt-Kette Whole Foods übernommen und eine eigene Marke für ein Kochboxen-Angebot eintragen lassen.

Die Einnahmen aus dem Börsengang will Hellofresh insbesondere nutzen, um sein Geschäft in seinem wichtigsten Markt USA auszubauen. Firmenchef Dominik Richter verspricht, dass der Konzern binnen 15 Monaten operativ die Gewinnschwelle erreicht. Im ersten Halbjahr 2017 wuchs der Umsatz um 49 Prozent auf 435 Millionen Euro, der Betriebsverlust (bereinigtes Ebitda) stieg leicht auf 46,5 (Vorjahr: 45,7) Millionen Euro. Hellofresh ist neben den USA auch in Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz und Kanada tätig, Blue Apron dagegen nur in den USA.

Begleitet wurde der Börsengang federführend von der Deutschen Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Berenberg und BNP Paribas.