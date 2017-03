 Europa-Aktien: Wieder in Mode

Wieder in Mode Europäische Aktien sind seit Jahresbeginn laut Investoren wieder beliebt. (Foto: Reuters)

ZürichEuropäische Aktien sind offenbar wieder in Mode. Das haben Investoren seit Jahresbeginn von Strategen großer Banken wie JPMorgan Chase & Co. und BNP Paribas SA immer wieder gehört. Auch Vermögensverwalter schließen sich dieser Meinung mittlerweile an.

Nachdem sie die Aktien der Region 2016 hauptsächlich gemieden hatten, steigen Investoren wieder vorsichtig in den Markt ein. Europäische Aktienfonds verzeichneten in sechs der jüngsten sieben Wochen Zuflüsse, wie die Bank of America Merrill Lynch unter Berufung auf Daten von EPFR Global mitteilt. Gleichzeitig konnte der Stoxx Europe 600 Index im März bislang um 1,1 Prozent zulegen. Das Barometer steht nun vor seinem zweiten Monatszugewinn in Folge. Die Trendumkehr ist allerdings relativ klein. Netto-Zuflüssen von 1,3 Milliarden Dollar in diesem Jahr stehen Netto-Abzüge von 113 Milliarden Dollar in 2016 gegenüber.

Die makroökonomischen Fundamental-Daten unterstreichen, dass sich die Lage am europäischen Aktienmarkt verbessert. Das Gewinnwachstum von Unternehmen der Region lag im vierten Quartal erstmals seit eineinhalb Jahren über dem von US-Firmen. Und die Abwertung des Euro gegenüber dem Dollar von mehr als fünf Prozent in den vergangenen sechs Monaten dürfte das Geschäft von Exporteuren ankurbeln.

Ein Faktor jedoch bremst den Enthusiasmus der Akteure: die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich, bei denen ein Sieg der populistischen und Euro-kritischen Kandidatin Marine Le Pen den Kursanstieg von Aktien erschweren könnte, heißt es seitens der Analysten.

„Verbesserte Gewinne, solide makroökonomische Daten und die Tatsache, dass Aktien erwartungsgemäß Investoren angesichts politischer Ereignisse mehr Sicherheit bieten als Anleihen, sind einige der Gründe für die Zuflüsse“, sagt Guillermo Hernandez Sampere, Handelschef bei MPPM EK in Eppstein. An der Verwaltung ist er mit mehr als 260 Millionen Dollar beteiligt. „Die Märkte haben auch höhere Kurs-Gewinn-Verhältnisse akzeptiert, was ein Anzeichen für einen optimistischen Ausblick ist.“