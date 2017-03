 Galenica: Gesundheitskonzern will Apothekengeschäft an die Börse bringen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Apotheke Der Schweizer Gesundheitskonzern will sein Apothekengeschäft verkaufen. (Foto: dpa)

ZürichDer Schweizer Gesundheitskonzern Galenica macht Ernst mit der Aufspaltung. Ein Mehrheitsanteil des Apothekengeschäfts Galenica Sante kommt voraussichtlich im zweiten Quartal 2017 als selbständiges Unternehmen an die Schweizer Börse, wie Galenica am Dienstag mitteilte.

Die Erlöse aus dem geplanten IPO von Galenica Sante sollen in das zweite Standbein des Konzerns, das Pharmageschäft Vifor Pharma, fließen. Mit dem Geld will Vifor unter anderem die 1,5 Milliarden Dollar schwere Übernahme der US-Biotechfirma Relypsa refinanzieren. Mittelfristig will Galenica das Apothekengeschäft, das 2016 auf einen Umsatz von drei Milliarden Franken kam, vollständig veräußern.