 Geldregen für Anleger: Dax-Firmen zahlen Rekorddividenden

Die Dax-Konzerne schütten für das zurückliegende Jahr knapp 37 Milliarden Euro an ihre Aktionäre aus. 2018 soll noch rosiger werden.

Anleger können sich über hohe Ausschüttungen freuen. (Foto: AFP) Rekorddividenden

FrankfurtDie Unternehmen aus dem Dax schütten für 2017 so hohe Dividenden aus wie noch nie. Zwar haben erst gut zwei Drittel der 30 größten börsennotierten deutschen Konzerne ihre Geschäftsergebnisse des vergangenen Jahres vorgelegt, aber schon jetzt ist klar, dass sie ihre Eigentümer mehr denn je am Gewinn teilhaben lassen. Analysten der Commerzbank rechnen mit einem Anstieg der Dividendensumme um 15 Prozent auf 36,5 Milliarden Euro. „Unsere schon optimistischen Prognosen wurden zuletzt nochmals übertroffen”, sagt Dividendenexperte Andreas Hürkamp.

Vor allem die Autobauer Daimler und VW wollen mehr als erwartet an ihre Investoren ausschütten. Auch der Gesundheitskonzern Fresenius, seine ebenfalls im Dax gelistete Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care, der Chiphersteller Infineon, der Software-Anbieter SAP und die Deutsche Post überraschten mit höheren Dividendenversprechen. Der Energieriese RWE und der Gasekonzern Linde locken Anleger sogar mit einer Sonderausschüttung. Lediglich die Commerzbank zahlt gar nichts aus und auch die Anleger der Deutschen Bank werden Analystenprognosen zufolge weniger erhalten als für 2016.

Starke Konjunktur lässt Kassen klingeln

Der Grund für den Dividendenregen liegt auf der Hand: Der weltweite Konjunkturmotor brummt und die Gewinne der Unternehmen sprudeln. „Die Dax-Unternehmen profitieren besonders von dem Wirtschaftswachstum, weil sie ihre Waren in die ganze Welt liefern”, erklärt Hürkamp. In Deutschland legte die Wirtschaft 2017 um 2,2 Prozent zu, so stark wie seit 2011 nicht mehr. Auch in den USA und in Asien ging es nach oben. Ein Richtungswechsel ist erst einmal nicht in Sicht: Für die globale Wirtschaft erwartet der Internationale Währungsfonds (IWF) einen Zuwachs von je 3,9 Prozent in den Jahren 2018 und 2019.

Die Dax-Mitglieder der ersten Stunde Allianz Die Besetzung des Dax hat sich im Laufe der Jahre stark verändert: Von den 30 Unternehmen, die im Geburtsjahr 1988 zum deutschen Leitindex gehörten, ist nur noch gut die Hälfte an Bord. Bereits bei den ersten Stunden war schon die Allianz dabei. Der deutsche Versicherungskonzern ist bis heute im Dax vertreten. Die Allianz ist nach Umsatz einer der weltgrößten Versicherungskonzerne. BASF Die BASF ist ein deutscher Chemiekonzern mit Mitarbeitern in mehr als 80 Ländern. Nach Umsatz ist die BASF der weltweit größte Chemiekonzern. Die BASF ist seit der Geburtsstunde des Dax im Leitindex gelistet. Bayer Der Schwerpunkt der Bayer AG besteht in chemischer und pharmazeutischer Industrie. Der Konzern gehört zu ersten Garde des Dax und ist mittlerweile eines der wertvollsten deutschen Unternehmen im deutschen Leitindex. Bayerische Vereinsbank Die Bayerische Vereinsbank war eine Großbank in Bayern. Zehn Jahre lang hielt sie sich im Dax: Am 22.06.1998 fusionierte sie mit der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank zur Bayerischen Hypo- und Vereinsbank. Bayerische Hypotheken- und Wechselbank Nach knapp zehn Jahren im Dax fusionierte die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank mit der Bayerischen Vereinsbank zur Bayerischen Hypo- und Vereinsbank. BMW mmDie BMW ist ein weltweit operierender, deutscher Automobil und Motorradhersteller. Die Produktpalette umfasst die Automarken Mini und Rolls Royce. Die Muttergesellschaft BMW Group ist eines der größten Wirtschaftsunternehmen in Deutschland und spielt seit 1988 immer in der obersten Börsenliga mit. Commerzbank Die Commerzbank ist die viertgrößte Bank Deutschlands und betreut weltweit Privat und Geschäftskunden. Die Aktiengesellschaft ist von Anfang an im deutschen Leitindex vertreten. Continental Der Konzern in der Automobilzuliefererbranche war bis zum 23.09.1996 im Dax gelistet. Zwischen 2003 und 2008 schaffte das Unternehmen ein Comeback. Seit September 2012 ist die Continental wieder im Leitindex. Damit hat der Autozulieferer den Wiederaufstieg in die oberste Börsenliga zweimal geschafft. Daimler-Benz Daimler-Benz war ein Vorgängerunternehmen der heutigen Daimler AG. Im Dezember 1998 fusionierte das Unternehmen zu Daimler-Chrysler. So schied der Name Daimler-Benz nach knapp zehn Jahren im Dax aus der Liste aus. Degussa Die Degussa AG war knapp elf Jahre im Dax gelistet. Am 22.03.1999 fusionierte der ehemalige Chemiekonzern mit der Hüls AG zur Degussa-Hüls, einem neuen Unternehmen. Deutsche Babcock Die Deutsche Babcock hielt sich nur sieben Jahre am Dax. Am 18.09.1995 schied das Maschinenbau-Unternehmen aber aus. Mittlerweile hat sich die ehemalige AG aufgrund einer Insolvenz komplett aufgelöst. Deutsche Bank Die Deutsche Bank ist das nach Bilanzsumme und Mitarbeiterzahl größte Kreditinstitut Deutschlands. Sie ist seit der Gründung des Börsenbarometers im Dax vertreten. Dresdner Bank Die Dresdner Bank war die drittgrößte Bank Deutschlands. Sie war bis zu ihrer Übernahme durch die Allianz am 23.07.2001 im Dax gelistet. Feldmühle Nobel Die Feldmühle Nobel war ein deutscher Papierhersteller. Sie zählte zeitweise zu den zehn größten Unternehmen Deutschlands. Im Dax hielt sie sich allerdings nur zwei Jahre – am 03.09.1990 schied das Unternehmen aus dem Leitindex aus. Henkel Die Henkel AG ist ein deutscher Hersteller der Konsumgüterindustrie mit weltweiten Marken. Das Unternehmen ist seit erster Stunde im Dax vertreten. Mittlerweile sind es schon 30 Jahre in der Börsenliga. Hoechst Hoechst war eines der größten Chemie- und Pharmaunternehmen Deutschlands und wuchs durch Unternehmensübernahmen und Investitionen in neue Produkte zu einem Großkonzern heran. Die Hoechst AG war bis zur Fusion mit der französischen Rhône-Poulenc zu Aventis Dax-Mitglied. Die Zugehörigkeit endete am 20.09.1999. Karstadt Als Karstadt aus dem Dax abstieg, hieß der einst stolze Kaufhauskonzern noch Karstadt-Quelle. Bis zum 19.03.2001 war der Konzern noch im Dax gelistet. Kaufhof Die deutsche Warenhauskette Kaufhof war bis zum 22.06.1996 im Leitindex Dax gelistet. Dann fusionierte das Unternehmen mit der Metro und schied deshalb aus dem Index aus. Heutzutage kennt man Kaufhof als Galeria Kaufhof und sie ist seit 2015 Teil der kanadischen Hudsons Bay Company. Linde Die Linde AG ist ein weltweit tätiger deutscher Technologie-Konzern. Das Kerngeschäft des Unternehmens sind Gase und Prozessanlagen. Der Konzern ist seit 1988 im Dax gelistet. Lufthansa Die deutsche Kranich-Airline Lufthansa ist gemessen an den beförderten Passagieren das größte Luftfahrtunternehmen Europas. Es ist seit der Gründung des Leitindex dort gelistet. MAN Die MAN, ein Fahrzeug- und Maschinenbaukonzern mit Sitz in München, schied nach einer Übernahme 2012 aus dem Dax aus. Der frei handelbare Teil der Aktien war zu gering, um im Leitindex zu bleiben. Mannesmann Die Mannesmann AG war ein deutsches Industrieunternehmen. Im Jahr 2000 wurde das Unternehmen von Vodafone übernommen und schied aus dem Dax aus. Nixdorf Nixdorf Informationssysteme war ein deutscher Universalanbieter auf dem Gebiet der Daten und Informationstechnik. Das Unternehmen war nur zwei Jahre – bis zum 03.09.1990 – im Dax gelistet. Der Grund für den Austieg: Das Unternehmen wurde von Siemens übernommen. RWE Die RWE AG ist am Umsatz gemessen der zweitgrößte Energieversorger Deutschlands. Das Unternehmen ist seit 1988 im Dax vertreten. Schering Das Pharmaunternehmen Schering war bis zum Jahr 2006 im Dax – dann ist der Konzern von Bayer übernommen worden. Bis zum 18.09.2006 war Schering im Leitindex gelistet. Siemens Der Technologiekonzern Siemens ist seit 1988 im Dax gelistet. Der Konzern ist in 190 Ländern vertreten und zählt weltweit zu den größten Unternehmen in der Elektrotechnik. Thyssen Thyssen war zwischen 1988 und dem 25.03.1999 im Dax gelistet. Das Unternehmen fusionierte zu Thyssen-Krupp und schied deshalb aus dem Index aus. Veba und Viag Die Veba AG war ein deutscher Energieversorger, der am 19.06.2000 mit Viag zu Eon fusionierte. Damit schieden beide Unternehmen aus dem Dax aus und Eon kam rein. Volkswagen Die Volkswagen AG ist der größte europäische Automobilhersteller. Der Konzern mischt seit der Gründung des Leitindexes in der Börsenliga mit.

Die Experten der DZ Bank rechnen vor, dass rund 41 Prozent der Gewinne der Dax-Konzerne in Form von Dividenden an die Aktionäre gehen. „Das ist leicht mehr als im Durchschnitt der letzten Jahre”, sagt Analyst Michael Bissinger. Weil aber auch die Profitabilität der Firmen deutlich angestiegen sei, könnten sie trotz höherer Gewinnausschüttungen noch in den Ausbau ihres Geschäfts investieren. „Die Dividenden wurden von den Unternehmen erwirtschaftet, werden insgesamt nicht aus der Substanz bezahlt und erscheinen nachhaltig.”

Im internationalen Vergleich stehen die Dax-Firmen gut da: Sie kommen im Schnitt laut den Berechnungen der Analysten auf eine Dividendenrendite von rund drei Prozent. Unternehmen aus dem US-Index S&P 500 und dem japanischen Topix kommen demzufolge nur auf knapp zwei Prozent. Dafür legten etwa US-Unternehmen mehr Wert auf Aktienrückkäufe, betont Bissinger.

US-Anleihen werfen bereits mehr Rendite ab

Für die kommenden zwei Jahre erwarten die Experten weiter steigende Dividenden. „2018 und 2019 sind voraussichtlich wieder Rekordsummen drin”, zeigt sich Hürkamp von der Commerzbank zuversichtlich. „Die Wirtschaft brummt und das dürfte sich positiv auf die Gewinne der Unternehmen auswirken.” Möglich sei eine erneute Dividendenerhöhung von rund 15 Prozent zum Vorjahr.

Allerdings sollten Anleger die Entwicklung der Zinsen im Auge behalten, warnt Bissinger. So erhielten sie etwa in den USA für zehnjährige Staatsanleihen inzwischen wieder fast drei Prozent, also einen Prozentpunkt mehr als Dividendentitel abwerfen. „Da in den USA 2018 drei Leitzinserhöhungen erwartet werden, sollte im Laufe des Jahres auch der US-Leitzins über die Dividendenrendite klettern.”

In der Euro-Zone ist dagegen von Leitzinserhöhungen noch nichts zu sehen. Experten gehen davon aus, dass die Niedrigzinsphase noch länger anhalten wird. Aber auch die Europäische Zentralbank stellt ihre Weichen allmählich in Richtung weniger expansiver Geldpolitik. Dies sei nicht zwingend schlecht für Aktien, meint Bissinger. Steigende Zinsen stünden für zunehmenden Wirtschaftsoptimismus, was für Firmen grundsätzlich positiv sei. „Eine negative Performance von Dividendenwerten war hauptsächlich in Krisen- und Rezessionsjahren zu beobachten.”