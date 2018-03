 Getränkehersteller: Aquellness plant Börsengang

Der Hamburger Getränkehersteller Aquellness strebt für Herbst einen Börsengang in den schwach regulierten Entry Standard an. „Wir wollen entweder im September oder im Oktober an die Börse gehen“, sagte Aufsichtsratschef Serge Bueno am Dienstag.

28.08.2007 - 13:32 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen