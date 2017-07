 Global Blue: Duty-Free-Einkaufsfirma will an die Börse

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Duty-Free-Firma Global Blue ist darauf spezialisiert, Reisenden Konsumsteuern wie die Mehrwertsteuer zurückzuerstatten, wenn sie im Ausland einkaufen. (Foto: AP)

Hong Kong/LondonMit der Schweizer Duty-Free-Firma Global Blue steht Insidern zufolge das nächste Unternehmen in den Startlöchern für einen Börsengang. Der Mehrheitseigentümer des Unternehmens, die US-Beteiligungsfirma Silver Lake, könnte die Firma in der ersten Jahreshälfte 2018 über den Kapitalmarkt verkaufen, sagten mehrere mit den Planungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Derzeit liefen dazu Gespräche mit Investmentbanken, die den Prozess begleiten sollen. Nach Einschätzung von Silver Lake dürfte die Tochterfirma im Zuge dessen mit über vier Milliarden Euro bewertet werden, sagten die Personen. Wo der Börsengang stattfinde, sei noch offen. Global Blue ist darauf spezialisiert, Reisenden Konsumsteuern wie die Mehrwertsteuer zurückzuerstatten, wenn sie im Ausland einkaufen.

An dem Unternehmen mit einem Betriebsergebnis (Ebitda) von zuletzt 115 Millionen Euro hätten zwar auch einzelne Investoren wie das chinesische Konglomerat HNA Interesse signalisiert. Ein Börsengang sei für die Eigentümer jedoch die bevorzugte Option. HNA hält einen Anteil von knapp 17 Prozent am Schweizer Flughafen-Duty-Free-Betreiber Dufry. HNA wollte sich nicht zu den Informationen äußern.

Der Börsengang könnte einer der größten in der Schweiz in den vergangenen Jahren werden. Aktuell verkauft gerade der Messtechnik-Hersteller Landis+Gyr seine Aktien an Investoren. Das Kapitalmarktdebüt hat ein Volumen von bis zu 2,4 Milliarden Franken. Die Erstnotiz ist für Freitag geplant.