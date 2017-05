 Grand City Properties: Immobilienfirma klopft an die MDax-Tür

Immobilien in Berlin Grand City Properties wurde 2004 in Berlin gegründet. Dem Immobilieninvestor gehören in Deutschland rund 84.000 Wohnungen. (Foto: dpa)

FrankfurtDer Luxemburger Wohnimmobilien-Investor Grand City Properties steht vor dem Einzug in den Nebenwerte-Index MDax. Die Deutsche Börse werde den Antrag von Grand City Properties, vom schwach regulierten Börsensegment „Scale“ in den Prime Standard aufzusteigen, voraussichtlich am Montag genehmigen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Aktie von Grand City dürfte dann ab Dienstag im Prime Standard notiert werden. Die Mitgliedschaft dort, die unter anderem mit strengeren Berichtspflichten verbunden ist, ist Voraussetzung für ein Listing in einem der großen Börsenindizes.

Nach der für die Indizes maßgeblichen Rangliste hat Grand City Properties gute Chancen, bei der nächsten Index-Überprüfung im Juni in den MDax zu springen. Das Unternehmen kommt auf einen Börsenwert von mehr als 2,7 Milliarden Euro. Grand City wäre in dem Nebenwerte-Index die sechste Firma aus dem Immobiliensektor.

Dem Unternehmen gehören rund 84.000 Wohnungen, die über ganz Deutschland verstreut liegen. Die 2004 gegründete Grand City kauft vor allem vernachlässigte, schlecht vermietete Wohnungen günstig ein, saniert sie und versucht dadurch den Leerstand zu verringern. Größter Aktionär ist indirekt der israelische Geschäftsmann Yakir Gabay. Die von ihm kontrollierte, ebenfalls börsennotierte Immobiliengesellschaft Aroundtown hält 35,7 Prozent an Grand City Properties.