Commerzbank Hauptversammlung 2018 Wie viel Dividende zahlt die Commerzbank?

Auf der Commerzbank Hauptversammlung 2018 verabschieden die Aktionäre den Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus-Peter Müller. Stefan Schmittmann wird sein Nachfolger. Hier erfahren Sie alle Eckdaten zur Hauptversammlung.

Wann ist die Commerzbank-Hauptversammlung 2018?

Am 8. Mai 2018 findet die Commerzbank-Hauptversammlung statt. Die Commerzbank-HV beginnt um 10 Uhr.



Wo findet die Commerzbank-Hauptversammlung 2018 statt?

Die Commerzbank-Hauptversammlung findet in der Messehalle 11/Portalhaus, Messe Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, in Frankfurt am Main statt.



Wie hoch ist die Commerzbank-Dividende 2018?

Für das Geschäftsjahr 2017 gibt es keine Dividende.



Wie hoch war die Commerzbank-Dividende 2017?

Für das Geschäftsjahr 2016 wurde keine Dividende ausgeschüttet.



Wann notiert die Commerzbank-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende.



Wann muss ich 2018 Commerzbank-Aktien gekauft haben, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2017 Commerzbank-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung 2018 gekauft worden sein. Die Hauptversammlung findet am 8. Mai 2018 statt.