Deutsche Bank Hauptversammlung 2018 Wie viel Dividende zahlt die Deutsche Bank?

Trotz des dritten Jahresverlust in Folge zahlt Deutschlands größter Bankkonzern eine Dividende von 0,11 Euro. Hier erfahren Sie alle Eckdaten zur Hauptversammlung.

Wann ist die Deutsche Bank-Hauptversammlung 2018?

Am 24. Mai 2018 findet die Hauptversammlung der Deutschen Bank statt. Die Deutsche Bank-HV beginnt um 10 Uhr



Wo findet die Deutsche Bank-Hauptversammlung 2018 statt?

Die Hauptversammlung der Deutschen Bank findet in Frankfurt a.M., Ludwig-Erhard-Anlage 1 in der Festhalle, Messe Frankfurt statt.



Wie hoch ist die Deutsche Bank-Dividende 2018?

Als Dividende 2018 für das Geschäftsjahr 2017 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat 0,11 Euro vor.



Wie hoch war die Deutsche Bank-Dividende 2017?

Die Dividende 2017 für das Geschäftsjahr 2016 hatte 0,19 Euro betragen. Die Deutsche Bank zahlte für die Geschäftsjahre 2015 und 2016 eine gemeinsame Dividende von 0,19 Euro, davon entfielen elf Cent auf 2016 und acht Cent auf 2015.



Wann zahlt die Deutsche Bank die Dividende 2018?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am 29. Mai 2018 an die Depotbanken ausgezahlt werden.



Wann notiert die Deutsche Bank-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende.



Wann muss ich 2018 Deutsche Bank-Aktien gekauft haben, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2017 Deutsche Bank-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung 2018 gekauft worden sein. Die Hauptversammlung findet am 24. Mai 2018 statt.