K+S Hauptversammlung 2018 Wie viel Dividende zahlt K+S?

Die K+S AG lädt seine Aktionäre zur Hauptversammlung am 9. Mail 2018 nach Kassel ein. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2017 soll leicht erhöht werden. Hier erfahren Sie alle Eckdaten zur K+S Hauptversammlung 2018.

Wann ist die K+S-Hauptversammlung 2018?

Am 15. Mai 2018 findet die K+S-Hauptversammlung statt. Die K+S-HV beginnt um 10 Uhr.



Wo findet die K+S-Hauptversammlung 2018 statt?

Die K+S-Hauptversammlung findet im Kongress Palais Kassel - Stadthalle, Holger-Börner-Platz 1, 34119 in Kassel statt.



Wie hoch ist die K+S-Dividende 2018?

Als Dividende 2018 für das Geschäftsjahr 2017 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat 0,35 Euro vor.



Wie hoch war die K+S-Dividende 2017?

Die Dividende 2017 für das Geschäftsjahr 2016 hatte 0,30 Euro betragen.



Wann zahlt K+S die Dividende 2018?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am 18. Mai 2018 an die Depotbanken ausgezahlt werden.



Wann notiert die K+S-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende.



Wann muss ich 2018 K+S-Aktien gekauft haben, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2017 K+S-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung 2018 gekauft worden sein. Die Hauptversammlung findet am 15. Mai 2018 statt.