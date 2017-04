 Hongkongs Papier-Milliardäre: Wenn der Kurs um 9.800 Prozent nach oben schnellt

image

Japanische Aktien: Düsternis ist vorbei, die Rally soll kommen

Aufgrund politischer Spannungen hat der japanische Leitindex Topix in der fünften Woche in Folge an Wert verloren. Experten halten den Markt allerdings für deutlich unterbewertet und spekulieren in den nächsten Wochen auf steigende Kurse. mehr…