Lebensmittelhändler Online-Supermarkt Ocado macht Rekord-Kursplus

Die Aktien des britischen Online-Supermarktes Ocado stiegen am Donnerstag um mehr als 80 Prozent auf ein Rekordhoch von 1.000 Pence.

Der Online-Supermarkt liefert seine Technologie zur automatisierten Bearbeitung von Bestellungen an Kroger's. (Foto: Reuters) Ocado

FrankfurtDie Zusammenarbeit mit dem US-Lebensmittelhändler Kroger's beschert Ocado den größten Kurssprung der Firmengeschichte. Die Aktien des britischen Online-Supermarktes stiegen am Donnerstag um mehr als 80 Prozent auf ein Rekordhoch von 1.000 Pence. Dabei wechselten bist zum Mittag bereits mehr als acht Mal so viele Ocado-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Diese Vereinbarung stelle jüngst angekündigte Kooperationen in Frankreich, Kanada und Schweden in den Schatten, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Die Chancen für weitere Deals stünden gut.

In einer Exklusivvereinbarung liefert Ocado seine Technologie zur automatisierten Bearbeitung von Bestellungen an Kroger's. Im Gegenzug steigt der US-Konzern, der im vergangenen Jahr 122 Milliarden Dollar Umsatz machte, mit fünf Prozent bei der britischen Firma ein. Damit gelingt Ocado der Einstieg in den US-Lebensmittelmarkt, den größten der Welt.

