 Logistikkonzern: Börsenkandidat Ceva platziert Aktien am unteren Ende

Der Schweizer Logistikkonzern Ceva hat für seinen Börsengang ausreichend Mittel gesammelt. Es setzt die Aktien am unteren Ende der Preisspanne an.

Der Handel der Ceva-Aktien startet am Freitag an der Schweizer Börse. Die Aktien sind bei 27,50 Franken angesetzt. (Foto: dpa) Logistikkonzern Ceva

ZürichDer Börsengang des Schweizer Logistikkonzerns Ceva ist in trockenen Tüchern. Im Rahmen der Transaktion sammelte das Unternehmen nach Angaben vom Donnerstag wie geplant brutto 1,2 Milliarden Franken ein.

Die Mittel sollen zum Schuldenabbau verwendet werden. Mit 27,50 Franken je Aktie liege der Ausgabepreis allerdings am untersten Ende der ursprünglich von 27,50 bis 52,50 Franken reichenden Preisspanne. Der Handel an der Schweizer Börse startet am Freitag.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.