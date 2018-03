 Nokia: Hoffnung auf Windows-Handys sorgt für Aufwind

Nokia-Aktien haben am Freitag kräftig angezogen. Grund sind Spekulationen auf neue Handys mit der Windows-8-Software von Microsoft.

Anleger spekulieren auf neue Windows-Handys und setzen auf Nokia-Aktien. (Foto: Reuters)

FrankfurtSpekulationen auf neue Handys auf Basis der Windows-Phone-8-Software von Microsoft haben Nokia a am Freitag nach oben geschoben. Die Titel gewannen in Helsinki 6,1 Prozent auf 1,70 Euro. In Internet-Blogs hieß es, dass auf einer Nokia-Messe Anfang September zwei neue Modelle vorgestellt würden.

Nokia habe schon zuvor eigene Messen dazu benutzt, um wichtige Produkte zu präsentieren, sagte Pohjola-Analyst Hannu Rauhala. Die Aktien seien davor gestiegen. Deshalb sei es riskant, jetzt auf fallende Kurse zu setzen. Nokia und Microsoft arbeiten seit längerem bei der Entwicklung von Handy-Software zusammen.