Nordex Gesenkte Umsatzprognosen schadeten dem Windturbinenbauer. (Foto: dpa)

ReutersMit einer teils drastischen Senkung der Ziele für 2017 und 2018 hat der Windturbinenbauer Nordex seine Anleger vergrault. Die im Technologieindex TecDax notierten Aktien setzten am Freitag ihre Talfahrt fort und büßten mehr als 15 Prozent auf 14,05 Euro ein. Binnen zwei Handelstagen verloren die Titel damit fast 30 Prozent ihres Wertes und fielen auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren. „Die Prognose für 2018 war sehr optimistisch. Aber die jetzigen Erwartungen sind ein Schock. Die Wachstumsstory ist raus“, kommentierte Holger Fechner von der NordLB den Kurssturz. Rein rechnerisch werde der operative Gewinn (EBITDA) im kommenden Jahr 160 bis 170 Millionen Euro unter den ursprünglichen Planungen liegen. Damit könnte der Gewinn unter dem von 2016 fallen.

Amir Roshan Zamir von MM Warburg betonte, die Rücknahme der Umsatzprognose für 2018 von rund einer Milliarde Euro sei dramatisch. „Die ursprünglich angepeilten 4,2 bis 4,5 Milliarden Euro erschienen zwar überzogen, aber die nun angekündigtem 3,4 bis 3,6 Milliarden Euro sind sehr enttäuschend.“ Das sei ein herber Vertrauensverlust.

Nordex hatte am Donnerstagabend seine Ziele für 2017 und 2018 deutlich zurückgenommen. „Zwei Hauptgründe für die angepassten Ziele sind geringere Absatzerwartungen und deutlich erhöhter Preisdruck“, sagte Firmenchef Lars Bondo Krogsgaard. Vor allem die Geschäfte in Kernmärkten wie Brasilien, Indien und Südafrika liefen schlechter. Insgesamt verschieben sich Projekte in Südafrika und Brasilien im Volumen von 450 Millionen Euro.

Für das laufende Jahr rechnet Krogsgaard daher nur noch mit einem Umsatz von 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro statt bislang 3,35 Milliarden. Die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) soll zwischen 7,8 bis 8,2 Prozent liegen und damit unter dem Vorjahreswert von 8,3 Prozent. 2018 strebt Nordex bei einem Umsatz von 3,4 bis 3,6 Milliarden Euro eine stabile Marge an. Ursprünglich waren 4,2 bis 4,5 Milliarden Euro avisiert worden bei einer Ebitda-Marge von über zehn Prozent.

„Bei der Begründung bleiben Fragen offen auch in Bezug auf den Preisdruck“, sagte Analyst Roshan Zamir dazu. Die Geschäfte in Deutschland und den USA liefen auf Hochtouren. „Da scheint es in den übrigen Märkten wie etwa der Türkei offenbar kein Wachstum mehr zu geben.“

Nordex hatte Anfang 2016 die spanische Acciona erworben. Mit der neuen Tochter, die vor allem in den USA und Südamerika unterwegs ist und 2015 950 Millionen Euro erlöst hatte, wollte der Konzern bis 2018 den Umsatz verdoppeln und damit zum Weltmarktführer Vestas aufschließen.