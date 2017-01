Saudi-Arabien behält die Kontrolle

Ebenso unklar bleibt, wo es die zweite, für internationale Investoren wohl entscheidende, Notierung geben wird. Schließlich gilt der saudische Tadawul-Index als schwer zugänglich. Dessen gesamte Marktkapitalisierung bringt es gerade einmal auf 680 Milliarden Dollar. Eine alleinige Notierung dort erscheint unwahrscheinlich. Selbst Saudi Aramcos fünf Prozent Anteil im Wert von 100 Milliarden Dollar würde den Index dominieren – und über Wohl und Wehe entscheiden. Das würde die unabhängige Entwicklung der saudischen Wirtschaft jenseits der Ölindustrie zudem erschweren.

Mit dem geplanten Börsengang reiht sich Saudi Aramco in eine prominente Liste von staatlichen Ölkonzernen ein, die teilprivatisiert wurden, so etwa Statoil in Norwegen (2001, drei Milliarden Dollar für 18 Prozent) oder Rosneft in Russland (2006, 10,4 Milliarden Dollar für 13 Prozent). Allein wegen seiner Größe – vermutlich knapp 100 Milliarden Dollar für fünf Prozent, nach aktuellen Schätzungen – wird der Börsengang von Saudi Aramco jedoch besonders sein. Fragen des Handelsblatts zum Stand der Pläne ließ Saudi Aramco unbeantwortet.

Robin Mills von Qamar Energy glaubt indes, dass dies erst der Anfang sein könnte. Wenn Saudi Aramco erst einmal an die Börse kommt, seien künftig auch weitere Anteilsverkäufe möglich. Eines aber sei Undenkbar: „Würden Saudi-Arabien jemals seinen Mehrheitsanteil aufgeben? Sofern sich nicht die Welt auf den Kopf stellt, kann ich mir das nicht vorstellen.“