Welcher Börsenplatz kommt in Frage?

Das 1933 gegründete Unternehmen hat diese Zahlen bislang wie ein Geheimnis gehütet. Die Reserven schätzt Saudi-Arabien selbst, und zwar auf 261 Milliarden Barrel Öl – seit knapp 30 Jahren. Damit hütet Saudi-Arabien den größten Öl-Schatz der Welt. Doch ob der ungebrochenen Konstanz der Reserven haben Kritiker wie der Amerikaner Matthew Simmons so ihre Zweifel an den Angaben. Der ehemalige Saudi Aramco Chef und spätere Ölminister Ali Al-Naimi beharrt in seinem 2016 erschienenen Buch „Out of the Desert“ jedoch darauf, dass es sich dabei um „konservative Schätzungen“ handele. Darin schreibt er: „Wir sehen uns als Verwahrer unserer wichtigsten natürlichen Ressource für künftige Generationen. Wenn wir zu viel Wissen darüber teilen, könnten wir anderen Ölproduzenten einen Wettbewerbsvorteil geben.“

Nun ist Al-Naimi nicht länger Vorstandsvorsitzender oder Aufsichtsratsvorsitzender des Konzerns. Fest steht jedoch: Noch immer weiß heute niemand genau, wie groß die Reserven Saudi-Arabiens sind. „Auch dort erschließen sich durch technologische Weiterentwicklungen neue Quellen. Es kann genauso gut sein, dass die Reserven noch über den offiziellen Schätzungen liegen“, sagt Pfeiffer von Roland Berger. Um den Wert des Ölkonzerns zu prüfen, würde für einen Börsengang in der westlichen Welt jedoch eine unabhängige Überprüfungen fällig. Inwieweit Saudi Aramco zu Zugeständnissen bereit ist, bleibt unklar.

Die größten Erdölproduzenten Opec als größter Rohölproduzent Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) stellt mehr als ein Drittel des weltweit produzierten Rohöls bereit. Ihre 14 Mitgliedsstaaten sitzen auf mehr als 70 Prozent aller Ölreserven. Quelle: dpa

Opec II Laut einer Analyse des Energiekonzerns BP produzierte die Opec 2014 knapp 37 Millionen Barrel Öl und verwandte Produkte am Tag. Weltweit wurden 89 Millionen Barrel am Tag produziert. Die Größten Ölproduzenten im Überblick:

USA 12 Millionen Barrel

Saudi-Arabien Zwölf Millionen Barrel

Russland Elf Millionen Barrel

China Vier Millionen Barrel

Kanada Vier Millionen Barrel

Ähnlich intransparent wie bei den Reserven ist die finanzielle Situation des Konzerns. Zwar veröffentlicht Saudi Aramco Jahresberichte. Umsatzzahlen, Verbindlichkeiten oder eine Gewinn- und Verlustrechnung sucht man darin jedoch vergeblich. Von einer Bilanz im Sinne einer westlichen Aktiengesellschaft ist dieser meilenweit entfernt. Der Konzern arbeite daran, die Dokumente für 2017 und für die beiden zurückliegenden Jahre zu erstellen, berichtet die Financial Times und beruft sich dabei auf mehrere Personen im Umfeld des Unternehmens. In der Vergangenheit, so heißt es weiter, habe Saudi Aramco auf seine Erlöse 85 Prozent Steuer gezahlt plus einer 20 Prozent Lizenzgebühr für seine Ölproduktion. Für Investoren dürften diese Zahlen hochinteressant sein. Schließlich stellt sich ihnen die Frage: Was bleibt übrig für die Dividende, also die Gewinnausschüttung an die Aktionäre?

Welche Zahlen wie umfassend veröffentlicht werden, hängt letztlich auch daran, wo Saudi Aramco an die Börse geht. Im Gespräch sind zwei Notierungen: Eine im saudischen Index Tadawul und eine zweite an einer internationalen Börse. New York, London oder Hong Kong seien möglich, erklärte Saudi Aramco-Chef Amin Nasser der Nachrichtenagentur Bloomberg im Oktober 2016 . Schon bald werde das Unternehmen bekanntgeben, welche Investmentbanken es auf diesem Weg begleiten, sagte er damals. Namen wie JP Morgan oder auch der ehemalige Citigroup Investmentbanker Michael Klein fallen dabei immer wieder. Auch die Deutsche Bank wurde schon genannt. Wer das Mandat erhält, darüber gibt es bis heute keine Klarheit.