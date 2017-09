Bawag-Logo Beim bevorstehenden Börsengang sollen ausschließlich Stammaktien angeboten werden. (Foto: Reuters)

WienDie österreichische Bank Bawag küsst die Wiener Börse wach. Das viertgrößte Finanzinstitut des Landes strebt nach eigenen Angaben einen Börsengang im vierten Quartal an. „Die geplante Börsennotierung ist ein wesentlicher Meilenstein für die Bawag und unsere bestehenden Aktionäre“, sagte Bankchef Anas Abuzaakouk. Der Amerikaner genießt das Vertrauen der Großaktionäre Cerberus und Golden Tree. Die beiden Finanzinvestoren spekulieren bereits seit längerem auf ein IPO (Initial Public Offering).

Für die Wiener Börse ist der angekündigte Börsengang ein Segen. Denn seit der Wirtschafts- und Finanzkrise sowie dem damit verbundenen Ende des Booms in Osteuropa führte die Börse in der Donaumetropole eher ein Schattendasein. Der seit vergangenem Jahr amtierende Börsenchef Christoph Boschan – früher Leiter der Stuttgarter Börse – versucht, mit vielen Einzelmaßnahmen das Geschäft zu beflügeln. Die Bawag ist der erste große Börsengang in Wien seit drei Jahren.

Finanzkreise in Wien gehen davon aus, dass zwischen 20 bis 30 Prozent der Anteile an die Börse gebracht werden könnten. Die Bewertung der Bawag ist noch unklar. Optimistische Beobachter gehen von einem Wert von vier bis fünf Milliarden Euro aus.

Um die Aktie der Bawag attraktiv zu machen, hatte der Vorstand am Mittwoch angekündigt, die Hälfte des Nettogewinns jährlich als Dividende auszuschütten. In den nächsten Jahren strebt die Bawag nach eigenen Angaben eine Steigerung ihres Ergebnisses vor Steuern in Höhe einer durchschnittlich jährlichen Wachstumsrate von mehr als fünf Prozent an. Der Börsengang wird von der Citigroup zusammen mit Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan und Morgan Stanley durchgeführt. Die Commerzbank und die österreichische Raiffeisen sind auch an Bord. Es werden ausschließlich bestehende Stammaktien angeboten. „Es wird keine Kapitalerhöhung sein, sondern ein Verkauf bestehender Aktien“, sagte ein Insider am Mittwoch.

Mit Spannung werden die Quartalszahlen des Wiener Geldhauses am 16. November erwartet. Die Bank hatte zuletzt starke Halbjahreszahlen vorgelegt. Sie steigerte ihren Gewinn um drei Prozent auf 251 Millionen Euro, die Erträge im operativen Geschäft legten zu. Die Bawag konnte ihren Marktanteil bei Konsumentenkrediten ausbauen. Der Nettozinsertrag stieg im ersten Halbjahr gegen den Trend um mehr als fünf Prozent auf 395 Millionen Euro - trotz der Niedrigzinsen, die der Finanzbranche zu schaffen machen. Besser als andere Banken haben die Wiener die Digitalisierung vorangetrieben und Kosten gesenkt. Zudem kam die Integration der österreichischen Start-Bausparkasse, die im vergangenen Jahr erworben wurde, schneller als geplant voran.

Der US-Finanzinvestor Cerberus, der zuletzt bei der Commerzbank eingestiegen ist, hält 52 Prozent der Bawag-Anteile. Weitere 40 Prozent befinden sich in den Händen des Finanzinvestors Golden Tree, ein kleineres Aktienpaket hält die Österreichische Post. Cerberus gilt als knallharter Investor, der seine Beteiligungen radikal auf Profit trimmt. 90 Prozent der Führungsetage bei der Bawag wurden in den vergangenen Jahren ausgetauscht. Die Chefriege wurde dann mit eigenem Personal nachbesetzt.

Cerberus ist schon lange in Wien investiert. Der US-Investor war vor neun Jahren bei der Bawag eingestiegen. Damals stand die heute mit 2,2 Millionen Kunden viertgrößte Bank Österreichs mit dem Rücken zur Wand, der Österreichische Gewerkschaftsbund musste sie loswerden.

Die Bawag will von der Konsolidierung des Finanzmarktes nicht nur in der Alpenrepublik, sondern auch in Deutschland und der Schweiz profitieren. Erst im Juli kaufte sie die Stuttgarter Südwestbank von den Zwillingsbrüdern Andreas und Thomas Strüngmann. „Diese Transaktion ergänzt unser Geschäft in Österreich und eröffnet uns eine solide Grundlage für Wachstum am deutschen Markt“, sagte Bankchef Abuzaakouk damals. Die Südwestbank betreut mit 650 Mitarbeitern 100.000 Privat- und Firmenkunden und verwaltet 7,4 Milliarden Euro an Kapital. Vor allem im Mittelstand, insbesondere bei Familienunternehmen im süddeutschen Raum, hat sie eine starke Stellung. In Österreich betreibt die auf Privatkunden und Kleinunternehmen spezialisierte Bawag die Onlinebank Easybank. Wie ein Bawag-Insider berichtete, sollten zum einen kleinere Banken konsolidiert werden und auch neues digitales Geschäft aufgebaut werden.

Innerhalb des österreichischen Banksektors hat die Bawag eine Sonderstellung. Denn die Marktführer Raiffeisen Bank International und Erste Group haben sich auf Osteuropa spezialisiert. Und die Bank Austria ist im Besitz der italienischen Unicredit. Ihr Osteuropageschäft wurde zuletzt von Wien in die Zentrale nach Mailand verlagert.