Panne beim Börsendebüt New Yorker Börse hisst Schweizer Flagge – für das schwedische Spotify

New York Spotifys Börsengang war schon ein besonderer: Der weltgrößte Musikstreaming-Dienst wählte nicht nur den ungewöhnlichen Weg der Direktplatzierung, verzichtete auf eine große Show, übertraf die Erwartungen vieler Analysten und rüttelt nun sogar am Kräfteverhältnis zwischen Wall Street und Silicon Valley, sondern zeigte auch, dass Börsendebüts von europäischen Unternehmen die New Yorker Börse vor ganz neue Herausforderungen stellen: Flaggenkunde.

Statt der schwedischen Flagge hatten Nyse-Mitarbeiter am Tag des Börsendebüts die Schweizer Flagge, oder korrekt: Schweizerfahne, gehisst. Der schwedische Journalist Sven Carlsson fotografierte den Moment und lud das Bild auf Twitter hoch:

Darauf angesprochen, erkannte das Sicherheitspersonal den Fehler, und schon 15 Minuten später wehte das blaue-gelbe anstelle des rot-weißen Kreuzes neben den Streifen und Sternen zweier US-amerikanischer Flaggen.

Anschließend twitterte die Börse als Anspielung auf die Neutralität der Schweiz: „Wir hoffen, jeder hat unseren kurzen Lobgesang auf unsere neutrale Rolle bei der Preisgestaltung an diesem Morgen genossen“.

We hope everyone enjoyed our momentary ode to our neutral role in the process of price discovery this morning

Auch das Schweizer Generalkonsulat in New York schaltete sich über den Kurznachrichtendienst ein. „Keine Sorge, unsere nordischen Freunde sind bescheiden und wir sind neutral, es wird also keinen Krach geben“. Das schwedische Generalkonsulat äußerte sich selbst nicht, sondern beließ es – eben ganz bescheiden – bei einem Retweet ihrer Kollegen.

It's @Spotify's big day! The company is going public and @NYSE intended to pay homage to the company's Swedish roots, but flew our flag instead 🤭 It only took 15 minutes to fix this mistake, but no worries our Nordic friends are humble and we are neutral, so no tiff will ensue😉 pic.twitter.com/9k8wAtYVBQ