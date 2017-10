 Pfund Sterling: May-Gerüchte beflügeln britische Währung

Theresa May Theresa May muss auf zwei Schlachtfeldern kämpfen: Die EU sieht sie in der Bringschuld, zu Hause in England machen es ihr Parteikollegen schwer. (Foto: dpa)

LondonSpekulationen um eine mögliche Kabinettsumbildung von Premierministerin Theresa May haben am Montag dem Pfund Sterling Kursgewinne beschert. Die britische Währung stieg auf 1,3183 von 1,3063 am Freitag und machte damit einen Teil der Verluste der vergangenen Woche wieder wett.

Am Wochenende waren Rücktrittsforderungen aus der eigenen Partei gegen die Regierungschefin laut geworden. Zeitungsberichten zufolge erwägt sie eine Regierungsumbildung, was Fragen über die Zukunft von Außenminister Boris Johnson aufwarf, der als Brexit-Befürworter gilt. Ein Sprecher von May sagte in London, die Premierministerin habe Vertrauen in Johnson und Finanzminister Philip Hammond.

„Wenn Johnson seinen Posten verlässt oder degradiert wird wie die Wochenend-Presse das suggeriert hat, würde das Mays Führung unterstreichen“, sagte ING-Währungsstratege Viraj Patel in London. Damit könne May ihre Vorstellungen vom Austritt aus der EU als die für die Märkte einzig entscheidende durchsetzen. May war nach dem Parteitag vorige Woche unter Druck geraten. Spekuliert wird immer wieder über einen offenen Machtkampf mit Johnson.

Noch am Montag wollte May das Parlament über den Stand der Verhandlungen mit der EU informieren. Nach vorab veröffentlichten Auszügen sieht sie den Ball im Feld der EU, was ein Sprecher der Kommission in Brüssel aber zurückwies.