Ölforderung in Saudi Arabien Die Föderst#tte Minfa der saudi-arabischen Gesellschaft Aramco. Ursprünglich wollte das Ölunternehmen an die Börse in London oder New York gehen. Doch diese Pläne stehen auf der Kippe. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

LondonDie saudi-arabische Ölfirma Aramco will ihren für 2018 geplanten internationalen Börsengang offenbar verschieben. Stattdessen erwäge der Staatskonzern eine Privatplatzierung bei ausländischen Staatsfonds und institutionellen Investoren, wie „Financial Times“ und „Wall Street Journal“ unter Berufung auf Insider berichten.

Demnach könnte Aramco im kommenden Jahr zunächst nur an der Tadawul-Börse in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad gelistet werden. Zugleich könnten strategische Großinvestoren privat Anteile kaufen, im Gespräch sei etwa die chinesische Regierung. Der Börsengang in New York, London oder einem anderen großen Finanzzentrum würde frühestens 2019 stattfinden. Aramco nannte den FT-Bericht „vollkommen spekulativ“. Alle Börsenplätze würden weiterhin geprüft, twitterte die Firma. „Der IPO-Prozess ist im Plan für 2018“.

Doch die Gerüchte schwelen schon länger, dass die saudische Regierung Zweifel an ihrem Plan hat. Der Börsengang ist Teil der Vision 2030 des Kronprinzen Mohammed bin Salman. Das Konzept, erarbeitet von der Beratungsfirma McKinsey, soll das Land weniger abhängig vom Öl machen. Der Erlös des Börsengangs soll in den Umbau der Wirtschaft fließen.

Die saudi-arabische Regierung schätzt den Wert von Aramco auf zwei Billionen Dollar. Sie will fünf Prozent der Firma an die Börse bringen und dafür 100 Milliarden Dollar erzielen. Es wäre der größte Börsengang weltweit - deutlich mehr als die 25 Milliarden Dollar, die der chinesische Internetkonzern Alibaba 2014 eingesammelt hat.

Der Gang nach London oder New York brächte viele Vorteile mit sich, vor allem das Prestige und den Zugang zu den flüssigsten Kapitalmärkten der Welt. Die saudische Herrscherfamilie fürchtet aber offenbar die Nachteile: Aramco müsste regelmäßig seine Ölreserven offenlegen und Aktionäre dürften die Entscheidungen des Managements hinterfragen. Auch könnte es passieren, dass die Anleger den Konzern deutlich weniger hoch bewerten als die Regierung. Eine solche Enttäuschung will Riad sich offenbar ersparen.

London und New York werben seit Monaten um das Megageschäft. Die britische Premierministerin Theresa May und der Chef der London Stock Exchange, Xavier Rolet, reisten im Frühjahr extra nach Riad. Für Aramco sollen sogar die Regeln gebeugt werden: Die Finanzaufsicht FCA will den Börsengang zulassen, obwohl die Ölfirma nur fünf Prozent der Anteile platzieren will. Vorgeschrieben sind eigentlich mindestens 25 Prozent.

Die Sonderbehandlung ruft Protest hervor: Der Verband der Fondsmanager warnt davor, die Regeln aufzuweichen. Anleger müssten Gewissheit haben, dass eine Firma im Sinne aller Anteilseigner geführt werde, nicht nur im Sinne des Mehrheitseigners. Zwei Parlamentsausschüsse untersuchen den Vorgang.

Auch in New York müsste Aramco deutlich mehr Kontrolle hinnehmen als bisher gewohnt: Wegen des starken Aktionärsrechts drohen kostenträchtige Klagen. Die Herrscherfamilie fürchtet zudem Klagen der Angehörigen der Terroropfer vom 11. September 2001.

Eine Privatplatzierung von Aramco-Anteilen bei Staatsfonds aus China oder anderswo hingegen käme der geheimniskrämerischen Tradition der saudischen Regierung entgegen. Der Staat könnte Milliarden im Ausland einsammeln, ohne die Transparenzregeln der westlichen Börsen einhalten zu müssen. Über den Verkaufspreis könnte man Stillschweigen vereinbaren, die saudischen Ölreserven und der Wert von Aramco blieben ein Staatsgeheimnis.