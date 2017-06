Schweizer Versandapotheke : Anleger greifen bei Zur-Rose-Börsengang zu

Datum: 30.06.2017 08:38 Uhr

Die Schweizer Versandapotheke Zur Rose geht an die Börse. Weil die Nachfrage nach ihren Aktien aber so groß ist, engte das Unternehmen die Preisspanne auf 135 bis 140 Franken ein. Die Zeichnungsfrist endet am 4. Juli.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Versandapotheke Zur Rose Die Gesellschaft ist in Deutschland unter der Marke „DocMorris“ tätig. (Foto: dpa) ZürichDer Börsengang der Schweizer Versandapotheke Zur Rose stößt bei den Anlegern auf großes Interesse. Angesichts der starken Nachfrage engte das Unternehmen die Preisspanne auf 135 bis 140 Franken je Aktien von 120 bis 140 Franken ein, wie Zur Rose am Freitag mitteilte. Die Gesellschaft, die unter der Marke „DocMorris“ auch in Deutschland tätig ist, komme auf damit auf einen Börsenwert von 850 bis 870 Millionen Franken. Die Zeichnungsfrist sei um einen Tag verkürzt worden und ende nun am 4. Juli. Als erster Handelstag an der Schweizer Börse sei weiterhin der 6. Juli vorgesehen.