SDax Zooplus opfert Gewinn für Investitionen – Aktie stürzt ab

Kurssturz im Kleinwerteindex SDax: Der Online-Tierfutterhändler Zooplus kündigt hohe Investitionen an und verstört damit die Anleger.

Der Tierfutterhändler Zooplus hat kühne Ziele für die Zukunft. (Foto: dpa) Tierbedarf

MünchenZum Ausbau des Geschäfts nimmt der Tierfutterhändler Zooplus in diesem Jahr einen Verlust in Kauf. Hohe Ausgaben für Marketing sowie neue Logistik und Computertechnik könnten 2018 für roten Zahlen sorgen, wie der Online-Händler am Donnerstag überraschend mitteilte. Die jahrelang von steigenden Gewinnen verwöhnten Anleger reagierten verstört: Die Aktie stürzte um bis zu zwölf Prozent ab und war damit Schlusslicht im Kleinwerteindex SDax.

Zwar rechnet Zooplus im laufenden Jahr mit einem ungebremsten Umsatzwachstum von 21 bis 23 Prozent auf rund 1,35 Milliarden Euro. Für das Vorsteuerergebnis prognostizierte der Vorstand jedoch lediglich eine Spanne zwischen rund sieben Millionen Euro Gewinn und sieben Millionen Euro Verlust. Bereits im abgelaufenen Jahr war das Ergebnis auf 4,1 Millionen Euro abgestürzt – von 17,9 Millionen Euro im Jahr 2016. Als Grund nannte das Unternehmen seine Investitionen und den Preiskampf im Markt für Kleintierbedarf.