Snapchat-Betreiber : Snap-Aktie sinkt auf neuen Tiefstand

Datum: 31.07.2017 18:10 Uhr

Die Snap-Aktie ist am Montag auf einen neuen Tiefpunkt gerutscht. Zuvor waren Haltefristen für frühe Investoren abgelaufen. Snapchat war in den vergangenen Jahren explosiv gewachsen, zuletzt lief es aber nicht mehr so gut.