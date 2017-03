 Snapchat Börsengang: Snap-Aktie debütiert wohl mit großem Kurssprung

Snapchat-Werbung an der New Yorker Börse Die Macher der Foto-App gehen selbstbewusst an die Börse. (Foto: dpa)

New YorkEs ist der größte US-Börsengang, seit die chinesische Handelsplattform Alibaba 2014 ihre Aktien platzierte. Am Donnerstag bringen die Macher der populären Foto-App Snapchat ihr Unternehmen an die New Yorker Börse. Obwohl die Aktionäre kein Mitspracherecht haben werden, konnte die Firma Snap den Ausgabepreis auf 17 Dollar festsetzen – und übertrafen damit sogar die zuvor abgesteckte Spanne von 14 bis 16 Dollar.

Die Platzierung erreichte ein Volumen von 3,4 Milliarden Dollar (3,2 Millliarden Euro). Zum Börsendebüt war Snap damit insgesamt rund 24 Milliarden Dollar wert. Das könnte sich noch als niedrig geschätzt erweisen. Analysten gehen am Donnerstagnachmittag davon aus, dass der erste Kurse zwischen 22 und 24 Dollar liegen wird.

Mehr in Kürze.