 Vapiano, Delivery Hero, Noratis: Neue Dynamik bei Börsengängen in Deutschland

FrankfurtDer Schlussspurt bei Börsengängen in Deutschland im ersten Halbjahr dürfte nach Einschätzung von Experten für weiteren Schwung sorgen. „Die Stimmung hat sich nach einem relativ verhaltenen Jahresauftakt zuletzt aufgehellt. Und dass mit Delivery Hero sogar ein Einhorn – also ein junges Unternehmen mit einer Bewertung oberhalb der Milliardengrenze – aufs deutsche Börsenparkett kommt, dürfte eine starke Strahlkraft haben“, erklärte Martin Steinbach vom Wirtschaftsberatungsunternehmen EY am Mittwoch.

Der Essens-Lieferdienst Delivery Hero (Lieferheld, Pizza.de, Foodora) will an diesem Freitag (30.6.) in Frankfurt sein Börsendebüt geben. Geplant ist die Platzierung von bis zu rund 39 Millionen Aktien für einen Preis von 22,00 bis 25,50 Euro. Sollten alle Papiere zum oberen Ende der Spanne platziert werden, hätte der Börsengang ein Volumen von fast 996 Millionen Euro.

Es wäre der bisher größte Börsengang des Jahres in Deutschland. Das könne dem Markt im zweiten Halbjahr neue Impulse geben, so Steinbach – „zumal schon einige vielversprechende Kandidaten in den Startlöchern stehen.“ Für das Gesamtjahr rechnet EY mit zehn Börsengängen hierzulande.

In den ersten sechs Monaten sind es – inklusive Delivery Hero – fünf Neuzugänge an der Börse mit einem Gesamtvolumen von 1,4 Milliarden Euro. Erst am Dienstag hatte die Restaurantkette Vapiano erfolgreich den Schritt aufs Parkett vollzogen. Am Freitag geht neben Delivery Hero die Immobiliengesellschaft Noratis an die Börse.

Weltweit war es laut EY das beste erste Halbjahr für Börsengänge seit 2007. Gute Konjunkturaussichten und Rekordstände an den internationalen Aktienmärkten sorgten für einen Boom: Die Zahl der Börsengänge stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 70 Prozent auf 772 – Gesamtvolumen: 83,4 Milliarden Dollar. Mehr Börsengänge weltweit gab es zuletzt in den ersten sechs Monaten 2007 mit 948.