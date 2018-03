Zeitplan gefährdet Weltgrößter Ölkonzern Aramco geht erst 2019 an die Börse

Seite 2 von 2: Internationaler Börsenplatz gesucht

Die zehn größten Öl-Deals der Welt Platz 10: Exxon/Bass Family - 5,6 Milliarden Dollar 1 von 10 Einer der größten Öl-Deals der Welt wurde zwischen dem Ölmulti ExxonMobil und einer der reichsten Familien der USA geschlossen. Die Brüder Sid, Edward, Robert and Lee Bass kommen laut Forbes auf ein Vermögen von 8,2 Milliarden Dollar. Der Verkauf von Vermögenswerten an Exxon brachte ihnen im Januar 2017 einen Milliardenbetrag ein. Platz 9: Rosneft/Russischer Staat - 6,1 Milliarden Dollar 2 von 10 Mit Gerhard Schröder hat der russische Staatskonzern Rosneft einen deutschen Bundeskanzler als Aufsichtsrat. Mit dem russischen Staat ist das Unternehmen eng verwoben. Rosneft gilt als kremltreues Unternehmen, Russland ist mit 50 Prozent plus einer Aktie der Mehrheitsaktionär. Ein Aktienrückkauf über 6,1 Milliarden Euro gehört zu den zehn größten Öldeals der Welt. Platz 8: Total/Maersk - 7,5 Milliarden Dollar 3 von 10 Mit diesem Deal wurde der französische Energieriese Total zum zweitgrößten Player in der Nordsee: Im August 2017 übernahm Total die Ölsparte der dänischen Containerreederei Moeller-Marsk. Der Wert der Transaktion lag bei 7,5 Milliarden Dollar - es ist der achtgrößte Öl-Deal weltweit. Platz 7: EQT Corporation/Rice Energy - 8,1 Milliarden Dollar 4 von 10 Die Übernahme des amerikanischen Energieunternehmens Rice Energy hat sich der US-Erdgasförderer EQT Corporation einiges kosten lassen: 8,1 Milliarden Euro zahlten die Amerikaner Mitte 2017 für den Konkurrenten. Mit dem Zukauf erhofft sich EQT, seine Förderkapazitäten auf den Erdgasfeldern auszubauen. Platz 6: Canadian Natural Resources/Shell - 8,5 Milliarden Dollar 5 von 10 Das kanadische Energieunternehmen Canadian Natural Resources ist einer der größten staatsunabhängigen Ölforderer weltweit. Im März 2017 übernahmen die Kanadier Anlagen im Wert von 8,5 Milliarden Dollar von Shell. Platz 5: Repsol/Talisman Energy - 13 Milliarden Dollar 6 von 10 Mit diesem Deal stieg das spanische Unternehmen Repsol in die Gruppe der 15 größten privaten Mineralölkonzerne weltweit auf: Repsol kaufte seinen kanadischen Gegenspieler Talisman Energy für 13 Milliarden Dollar. Damit konnte Repsol seine Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt verstärken. Platz 4: Cenovus Energy/Conoco Phillips - 13,3 Milliarden Dollar 7 von 10 Dieser milliardenschwere Öl-Deal kam eigentlich nur zustande, weil Schulden abgebaut werden mussten. Anfang des Jahres 2017 übergab der US-Ölkonzern Conoco Philipps einen Großteil seines Öl- und Gasgeschäfts in Kanada für 13,3 Milliarden Dollar an den kanadischen Energieproduzenten Cenovus Energy. Cenovus konnte mit diesem Deal seine Tagesfördermenge verdoppeln.

Weiter unklar bleibt, an welchen Börsen der Konzern platziert werden soll. Klar ist nur, dass Aramco im saudischen Leitindex Tadawul notiert sein soll, als „Ankerhandelsplatz“, wie es Energieminister Al-Falih vergangene Woche im CNN-Interview erklärte. Als Energieminister ist er zugleich Chairman von Aramco. Laut Al-Falih seien zumindest für diese Index-Notierung alle nötigen Schritte getan, um einen IPO in diesem Jahr hinzulegen.

Dass Aramco allein an der Tadawul notiert sein wird, gilt in der Finanzwelt als nahezu ausgeschlossen. Selbst wenn Saudi Aramco auf einen Marktwert von „nur“ 1,5 Billionen Dollar kommen würde, dann wäre der Konzern allein doppelt so teuer wie die übrigen mehr als 170 Unternehmen im gesamten Tadawul-Index.

Um die Platzierung der Anteile außerhalb Saudi-Arabiens buhlen mehrere ausländische Börsenbetreiber. Dem „FT“-Bericht zufolge hat London weiter gute Chancen auf diese prestige- und einkommensträchtige Platzierung. Eine Emission bei einem großen Handelsplatz wie London, Hongkong oder New York außerhalb Saudi-Arabiens gilt als wichtiger Baustein für einen erfolgreichen Börsengang in dieser Größenordnung.

Während sich im vergangenen Jahr große deutsche Fondshäuser wie Union Investment noch skeptisch gegenüber einem möglichen Investment zeigten, gibt es anderswo offenbar Interessenten. Der Russische Fonds für Direktinvestitionen, ein zehn Milliarden Dollar großer Staatsfonds, glaubt zumindest, ein Konsortium gemeinsam mit russischen Banken und Investoren zusammenstellen zu können – auch wenn dieses nur einen kleinen Teil der verfügbaren Aktien erwerben würde, erklärt Kirill Dmitriev, Chef des Fonds, Mitte Februar.

Unterdessen ist auch ein privater Anteilsverkauf nicht auszuschließen. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge hatten im Herbst vergangenen Jahres die Staatskonzerne Petrochina und Sinopec einen Kauf des Fünf-Prozent-Anteils angeboten. Offiziell bestätigt wurden diese Avancen jedoch nicht.