 Fünf Fragen an: Ulrich Kater: „Deutschen Anlegern fehlt der lange Atem“

"Die Deutschen sind gerade dabei, sich eine Wertpapierkultur zuzulegen und haben dabei in der Grundschule angefangen" meint Ulrich Kater. Im Gespräch mit dem Handelsblatt erklärt der Chef-Volkswirt bei der Dekabank in Frankfurt am Main, warum das Thema Sicherheit für Anleger so wichtig ist.

30.08.2008 - 09:42 Uhr