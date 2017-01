Ausblick für Anleihen aus Europa und aus Schwellenländern

Bei Unternehmens-Anleihen in den USA setzt er vor allem auf Banken, denen die gewachsenen Kapitalpolster Stabilität verleihen. Im Bereich der Bonds mit Ratings von BBB sieht er ansonsten das beste Verhältnis von Chance und Risiko.

In Europa misstraut er den Anleihen von Unternehmen aus der Euro-Zone, weil deren Kurse seiner Meinung künstlich durch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank gestützt werden, die sich in absehbarer Zeit wieder umdrehen kann. Im Hochzinsbereich empfiehlt er kürzere Laufzeiten.

In Schwellenländer sieht Tipp Chancen bei Anleihen, die in lokalen Währungen ausgegeben werden, was freilich eher für Profi-Anleger geeignet ist: In dem Marktbereich spielen Zinsen, Risikoaufschläge und obendrein Devisenkurse eine Rolle.

Als relativ niedrig bewertete Währungen nennt er den mexikanischen Peso – hier wirkt sich Trumps Anti-Mexiko-Rhetorik aus – die türkische Lira, die allerdings auch ernste wirtschaftliche Probleme in dem Land widerspiegelt, sowie die Währungen von Russland, Malaysia und Brasilien.

Sein besonderes Augenmerk gilt brasilianischen und mexikanischen Papieren in heimischer Währung. Tipp findet aber auch Anleihen in harter Währung aus Argentinien, Indonesien, Brasilien und Mexiko interessant – und für beherzte Anleger Papiere mit kurzer Laufzeit aus Venezuela. Wer sich noch weiter in wirtschaftliche und politische Randzonen vorwagt, für den hat der Prudential-Mann die Länder Ghana, Dominikanische Republik, Irak und El Salvador auf seiner Liste.