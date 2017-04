Frankreich im Fokus

Die Sorgen über einen zwar für unwahrscheinlichen, aber nicht unmöglichen Sieg von Le Pen spiegeln sich vor allem an den Anleihemärkten wider. Die Renditen französischer Staatsanleihen sind deutlich gestiegen. Die zehnjährige französische Staatsanleihe rentierte im März mit 1,1 Prozent. Zuletzt ist sie zwar wieder etwas auf 0,9 Prozent gesunken, aber: Der Risikoaufschlag, also der Renditeabstand zur deutschen Bundesanleihe, liegt mit 0,74 Prozentpunkten immer noch nahe seines Jahreshochs und damit auf dem Stand vom Dezember 2012. Der hohe Risikoaufschlag liegt daran, dass die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe unter 0,20 Prozent und damit auf den niedrigsten Tand seit Mitte November gefallen ist. Anleger fliehen damit in deutsche Bundesanleihen.

Diese Verhalten hat sich verstärkt seit der extrem linke Politiker Jean-Luc Melénchon in den Umfragen für die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen am 23. April aufgeholt hat. Auch er sieht den Euro äußerst kritisch. Eine Stichwahl zwischen Le Pen und Melénchon in der zweiten Runde der Wahlen am 7. Mai sieht die Commerzbank als „Schreckgespenst für die Märkte“. Ein Austreten Frankreichs aus der Euro-Zone hätten einen Ketteneffekt, nicht nur die Renditen französischer Anleihen, sondern auch die von Anleihen aus den Euro-Ländern würden massiv steigen. Die Länder könnten sich kaum noch refinanzieren, viele Währungen würden abwerten und damit die Anlagen auf einen Schlag weniger wert. „Manche Banken, Versicherer und Pensionskassen könnte das so hart treffen, dass sie in existenzielle Schwierigkeiten geraten würden und mit Hilfe des Staates gerettet werden müssten“, sagt Garland Hansmann, Portfoliomanager bei Investec Asset Management.

Vor diesem Hintergrund ist es kein Wunder, dass Investoren in deutsche Staatsanleihen fliehen, bei denen sie auch in Horrorszenarien mit einer Rückzahlung ihres angelegten Geldes rechnen. Doch die Flucht in „sichere Anlagen“ zeigt sich auch an anderer Stelle. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt mit unter 2,2 Prozent ebenfalls so niedrig wie zuletzt vor fünf Monaten. Auch in Japan gab es einen kräftigen Renditerutsch. Hier fiel die Rendite der zehnjährigen Anleihe erstmals seit November mit bis zu minus 0,005 Prozent ganz leicht in den negativen Bereich. Anleger, die die Anleihe kaufen, bekommen also – trotz Zins – weniger Geld zurück als sie angelegt haben.

Die Verunsicherung der Anleger lässt sich zudem am Goldpreis ablesen. Er ist zuletzt auf der Spitze auf über 1.290 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) gestiegen. Seit Anfang des Jahres hat der Goldpreis rund zwölf Prozent zugelegt und sich damit besser als amerikanische, japanische oder europäische Aktien entwickelt. Auch die Kursgewinne an den Anleihemärkten können mit der Entwicklung des Goldpreises bei weitem nicht mithalten. Der Edelmetallpreis wird damit seinem Ruf als Gradmesser für Unsicherheiten unterschiedlichster Art wieder einmal gerecht.