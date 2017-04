Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Viele Unsicherheitsfaktoren

Denn es sind ja nicht nur die Wahlen in Frankreich, die Investoren verunsichern. Auch mit Blick auf „Syrien, Nordkorea und die Türkei scheinen die politischen Unsicherheiten scheinen Überhand zu nehmen“, fasst Christian Apelt, Analyst bei der Helaba, die Lage zusammen. In der Woche vor Ostern hatte Trump einen syrischen Stützpunkt mit Raketen beschießen lassen. Es war die Reaktion auf einen mutmaßlichen Chemiewaffenangriff auf Rebellengebiete in Syrien, für den nach Auffassung der USA die syrische Regierung unter Staatspräsident Baschar Hafiz al-Assad verantwortlich ist. Das hat die Beziehungen zwischen den USA und Russland, das Assad unterstützt, auf einen neuen Tiefpunkt gebracht.

Dazu steigt die Nervosität mit Blick auf Nordkoreas Atomprogramm. Die USA befürchten vor allem, dass nordkoreanische Atomraketen eines Tages amerikanisches Festland erreichen könnten und haben Kriegsschiffe an die geteilte koreanische Halbinsel verlegt. In der Türkei fürchten Investoren nach dem Votum für die Einführung des Präsidialsystems eine schlechtere Beziehung zur Europäischen Union. Dazu kommen die Verhandlungen über Großbritanniens Ausscheiden aus der EU. „Der Brexit wird kommen, und die Premierministerin will mit den für Juni angesetzten Neuwahlen nur erreichen, dass die britische Regierung bei den Verhandlungen freie Hand hat“, meint dazu Dominic Rossi, einer der Chefanlagestrategen beim Fondshaus Fidelity International.

Doch bedeutet dies alles, dass die Flucht in die Sicherheit weitergehen wird? Beim Goldpreis meinen viele Analysten: Ja. Ein Grund dafür ist das Zinsumfeld. Denn das Argument, dass Gold keine Zinsen zahlt, verliert immer mehr an Bedeutung. Mit vielen Anleihen bekommen Anleger schließlich auch keine Zinsen mehr oder verlieren sogar dank Negativ-Renditen Geld. Zudem lasse sich Gold – anders als Anleihen – nicht beliebig vermehren, meint Alexander Posthoff, Portfoliomanager beim Anlagehaus Bantleon.

Anleihen dagegen befinden sich nach Meinung der meisten Experten weiter in einem Bärenmarkt. „Doch dieser Bärenmarkt kann viele Ausmaße und Formen annehmen und bedeutet nicht zwangsläufig, dass jetzt hinter jeder Kurve große Verluste lauern“, erklärt Jim Cielinski, Anleihechef beim Fondshaus Columbia Threadneedle. Die Anleiheblase sei schon geplatzt und die schmerzlichen Effekte der ersten Phase weitgehend überstanden.

In der Tat: Im vergangenen Juli rentierte die zehnjährige US-Staatsanleihe noch mit 1,3 Prozent, die Rendite der zehnjährigen deutsche Bundesanleihe markierte ihr historisches Tief mit minus 0,2 Prozent und die zehnjährige japanische Staatsanleihe mit knapp minus 0,3 Prozent.

Die jüngsten Kursanstiege und Renditerückgänge dürften damit lediglich ein zwischenzeitliches Phänomen sein. Der Einstieg in Anleihen empfiehlt sich damit nicht – allen Unsicherheiten zum Trotz.