 Anleihen: Die Zinswende kommt – ganz langsam

Volkswirt Elmar Völker rechnet damit, dass die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe in einem halben Jahr bei 0,6 Prozent liegen wird. Die Rendite-Marke von einem Prozent dürfte die zehnjährige Bundesanleihe dann im Mai 2017 erreichen. In den USA prognostiziert Völker einen Anstieg der zehnjährigen Treasury-Rendite auf 2,6 in sechs und auf drei Prozent in zwölf Monaten.

Stand: 10. Mai 2017