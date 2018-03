 Anleihen: Flucht in die Sicherheit setzt sich fort

Die Investoren sind in Europa und den USA am Donnerstag wieder in die als sicher geltenden Staatsanleihen geflüchtet, was bei diesen für steigende Kurse sorgte. Bei einem Hypothekenanleihefonds der Buyoutgesellschaft Carlyle Group mehren sich die Zeichen für einen Zusammenbruch.

