Griechenland hat sich stabilisiert

Tatsächlich hat sich das Krisenland inzwischen deutlich stabilisiert. Im Juni einigte sich die Regierung nach monatelangem Tauziehen mit den Geldgebern auf weitere Reformschritte und machte damit den Weg frei für die Auszahlung einer Kreditrate von 7,7 Milliarden Euro. Weitere 800 Millionen sollen im Herbst bereitgestellt werden. Bei der Konsolidierung des Haushalts macht Griechenland Fortschritte. Im ersten Halbjahr erwirtschaftete das Land in der Primärbilanz, die den Schuldendienst ausklammert, einen Überschuss von 1,93 Milliarden Euro. Finanzminister Euklid Tsakalotos übertraf damit die Zielvorgabe von 431 Millionen Euro deutlich.

Die Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) hob am vergangenen Freitag ihren Ausblick für Griechenland von „stabil“ auf „positiv“, was eine bessere Note für die Kreditwürdigkeit in Aussicht stellt. Die Agentur honorierte damit die jüngst verabschiedeten Reformen und die Rückkehr zum Wachstum. Im ersten Quartal legte das griechische Bruttoinlandsprodukt um 0,4 Prozent zu. Die wirtschaftliche Erholung, die Reformen in der Finanzpolitik und eine weitere Schuldenerleichterung seitens der öffentlichen Gläubiger dürften es Griechenland erlauben, seinen Schuldenstand in den nächsten Jahren zu vermindern, begründet die Ratingagentur ihre Entscheidung. Die aktuelle Bonität des Landes liegt bei S&P allerdings mit „B-“ noch auf Schrottniveau.

Dass die Märkte dennoch wieder mehr Vertrauen in Griechenland fassen, war in den vergangenen Wochen am Rückgang der Risikozuschläge für griechische Staatsanleihen abzulesen. Ausländische Investoren zeigen auch wachsendes Interesse an griechischen Geldmarktpapieren. Griechenland hat diese kurzlaufenden Papiere während der gesamten Krise platzieren können. Vor zwei Wochen gingen bei der Emission dreimonatiger Treasury-Bills fast 60 Prozent der Papiere an ausländische Investoren.

Griechenland ist zwar mit dem laufenden Hilfsprogramm bis Ende August 2018 durchfinanziert. Um sich danach aber wieder selbst refinanzieren zu können, muss der Marktzugang aber schrittweise aufgebaut werden. Diesem Zweck dienen diese und geplante weitere kleinere Emissionen von Bonds unterschiedlicher Laufzeiten in den kommenden Monaten. Damit soll das Land einen Kapitalpuffer von rund zehn Milliarden Euro aufbauen. Das wäre genug, um Griechenlands Refinanzierung in den ersten zehn Monaten nach Ablauf des Hilfsprogramms zu sichern. So soll das Vertrauen der Anleger gestärkt werden.