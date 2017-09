Europäische Zentralbank : Krach um die Zukunft des Anleiheprogramms

Datum: 28.09.2017 15:01 Uhr

Die Debatte um die Zukunft des EZB-Anleihekaufprogramms hält an. An der Spitze kracht es offenbar: Einige Zentralbanker streben ein verbindliches Enddatum an, andere wollen das Volumen der monatlichen Käufe reduzieren.