Sieg von Le Pen noch nicht eingepreist

Seither hat die EZB ihr gigantisches Anleihekaufprogramm aufgelegt und seither Anleihen – vor allem Staatspapiere – über zusammen mehr als 1,5 Billionen Euro gekauft. Die Renditen der Staatsanleihen sind massiv gesunken. Bis auf Griechenland können sich wieder alle Staaten ohne die Hilfe des Rettungsschirms refinanzieren. Dennoch steigt jetzt wieder die Nervosität – schließlich stehen nicht nur in Frankreich, sondern auch in den Niederlanden und in Deutschland in diesem Jahr Wahlen an.

„Die Wahlen besitzen das Potenzial dem Populismus Auftrieb zu verleihen“, meint dazu Felsenheimer von Xaia Investment: „Und man stelle sich vor, einem Donald Trump stünden ebensolche Feingeister aus der Europäischen Union gegenüber.“ Für Felsenheimer steigt dabei „trotz aller Bemühungen der EZB aus politischen Gründen die Wahrscheinlichkeit eines Auseinanderbrechens des Euro-Lands“. So weit gehen andere Strategen noch nicht, und auch die Märkte spiegeln noch lange kein Auseinanderbrechen der Euro-Zone wider.

„Dennoch sind Investoren verunsichert, schließlich ist Frankreich nach Deutschland der zweite große Anker in der Euro-Zone“, meint Schnautz von der Commerzbank. Das Nein der Briten gegen die EU hätten sie schließlich ebenso erwartet wie den Wahlsieg von Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA. „Damit wird die Nervosität voraussichtlich noch weiter steigen, je näher die Wahl rückt“, erwartet Schnautz.

Dabei haben Investoren einen Sieg von Le Pen als Kandidaten für die französische Präsidentschaftswahl aber noch nicht eingepreist. „Dafür sind die Risikoprämien viel zu niedrig“, sagt Francesco Garzarelli, Leiter des Makro-Researchs bei der US-Investmentbank Goldman Sachs. Anfang 2012 lagen die Risikoprämien zehnjähriger französischer Staatsanleihen bei 1,4 Prozentpunkten über deutschen Bundesanleihen. Wenn Le Pen gewählt würde, könnten die Risikoprämien wieder in diese Richtung steigen, meint Daniel Lenz, Zinsstratege bei der DZ Bank. „Dann könnten die Märkte ein Ende der gesamten EU einpreisen.“ Damit wäre die Euro-Krise mit aller Wucht zurück.