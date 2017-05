Auch in den USA fast nichts mehr zu holen

Leibold hatte nicht nur in Deutschland Pelletswerke und ein riesiges Vertriebsnetz hochgezogen. Auch in den USA hatte er das ganz große Rad gedreht. Er investierte in riesige Holzpelletswerke in Louisiana und Texas. Dafür verwendete er über den Umweg einer Stiftung auch einen großen Teil der deutschen Anlegergelder.

In den USA ist für deutsche Anleger aller Voraussicht nach ebenfalls fast nichts mehr zu holen. Die Werksstandorte in Louisiana und in Texas laufen beide schon länger unter einem Schutzschirmverfahren nach Chapter 11. Der britische Energie-Konzern Drax hat bereits die Werke in Louisiana für rund 35 Millionen Euro gekauft. Er will auch bei der Versteigerung der Texas-Werke mitbieten.

Dort ist zu allem Unglück auch noch das dazu gehörende Hafenterminal in Port Arthur nahe am Golf von Mexiko gleich zweimal in Brand geraten. Einmal im Februar und nun noch einmal vor wenigen Tagen, meldete der Branchendienst Euwid. Die Versteigerung der Texas-Werke hat sich verzögert und dürfte ebenfalls nur einen zweistelligen Millionenbetrag einbringen. Leibold hatte dort aber über seine US-Tochterfirmen mehr als 500 Millionen Dollar von US-Investoren eingesammelt. Diese werden alle vorrangig vor den deutschen Gläubigern bedient.

Immerhin: Gemanagt werden die US-Werke von einem Team der Insolvenzverwalterin Bettina Schmudde. Dafür wird das Team auch von den Amerikanern bezahlt. Aus den Gehältern ihres Management-Teams hat Schmudde bislang rund eine Million Euro der Masse von German Pellets zugeführt. Besser als nichts. Doch im Vergleich zu den 1,7 Milliarden Euro Schulden, die Leibold hinterließ, ist es ein Minibetrag.

German Pellets: Chronik einer Pleite Wie alles begann 2005 gründet Peter Leibold im Alter von 47 Jahren in Wismar an der Ostsee ein Werk für Holzpellets. Die aus Sägespänen und Holzresten gepressten Stifte werden vor allem als Brennmittel in Heizöfen verwendet.

Exzessives Wachstum 2012: German Pellets hat FireStixx übernommen und betreibt inzwischen mehrere Werke. Das Unternehmen erhöht den Umsatz angeblich von 286,1 Millionen (2011) auf 519,1 Millionen Euro. Nach einer ersten Anleihe, mit der das Unternehmen 80 Millionen Euro einsammelte, begibt der Brennstoffhersteller nun verstärkt (eigenkapitalähnliche) Genussrechte. Das Volumen an Genussrechten steigt in den kommenden Jahren von fünf auf 44 Millionen Euro.

Private US-Geschäfte 2013: Familie Leibold eröffnet ein Werk in Texas (USA) und startet den Bau des US-Werks Louisiana, das 2015 in Betrieb geht. German Pellets sammelt mit einer neuen Anleihe 72 Millionen Euro ein und begibt Genussrechte für 13,2 Millionen Euro. Das Anleihevolumen steigt später auf mehr als 226 Millionen Euro.

Die Krise beginnt Sommer 2015: Peter Leibold meldet zum Halbjahr ein Umsatzplus um elf Prozent auf 294 Millionen und einen operativen Gewinn von 26 Millionen Euro. Doch das Unternehmen hat inzwischen 443 Millionen Euro Schulden. German Pellets braucht frisches Eigenkapital. Im Herbst will der Brennstoffhersteller Anleger dazu verleiten, ihre (vorrangigen) Anleihen in (nachrangige) Genussrechte zu wandeln. Creditreform errechnet eine Eigenkapitalquote von nur noch 5,4 Prozent.

Der Insolvenzantrag 10. Februar 2016: German Pellets beantragt Insolvenz in Eigenverwaltung. Das Amtsgericht Schwerin lehnt ab und ordnet vorerst ein klassisches Verfahren an. Bettina Schmudde wird vorläufige Verwalterin. Mehrere Töchter und das US-Werk Louisiana sind später ebenfalls insolvent. Zuvor hatten Lieferanten und Mitarbeiter vergeblich auf Geld gewartet. Die Finanzaufsicht Bafin untersagte dem Unternehmen den Handel mit Genussrechten. Eine für 10. Februar angesetzte Gläubigerversammlung sagte German Pellets kurzfristig ab.

Der Wirtschaftskrimi 12. Februar 2016: Die Staatsanwaltschaft Rostock ermittelt gegen Peter Leibold wegen Verdachts auf Unterschlagung. Der Wiener Finanzier MCF Commodities hatte Strafanzeige gestellt, weil ihm wegen unbezahlter Rechnungen angeblich ein Schaden in Höhe von 27 Millionen Euro entstanden sein soll. Peter Leibold schweigt zu den Vorwürfen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Werden die German-Pellets-Anleihegläubiger nun gar nichts mehr von ihrem Geld sehen? Insolvenzverwalterin Schmudde hat zwar fast alle Werke veräußert, aber sie macht ihr Büro am Hauptsitz Wismar noch nicht dicht. Vor allem eine mögliche Geldquelle bleibt ihr noch: das Anfechtungsrecht. Von Gläubigern, die bis kurz vor der Insolvenz ihres Kunden noch ihr Geld eingetrieben haben, kann die Verwalterin die zwangsweise eingezogenen Summen zurückverlangen. Denn einzelne Gläubiger dürfen sich nicht kurz vor einer Insolvenz noch auf Kosten anderer Gläubiger einen Vorteil verschaffen. Dies widerspräche dem deutschen Insolvenzrecht.

Mehrfach ließen Gläubiger vor der Pleite sogar Leibold verhaften, um an ihr Geld zu kommen. Das geht aus Insolvenzunterlagen hervor, die dem Handelsblatt vorliegen. Von Personen, die mit den Vorgängen vertraut sind, ist zu erfahren: da könnte noch eine ansehnliche höhere Millionen-Summe zurückzuholen sein.