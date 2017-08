Die Angst vor dem Liquiditäts-Entzug

Vorläufig wirkt die den Märkten bereitgestellte Liquidität unterstützend. Doch wann wird sich das ändern? „Unserer Meinung nach machen sich die Auswirkungen erst dann richtig bemerkbar, wenn dem Markt aktiv Kapital entzogen wird“, so Michele. „Wenn man davon ausgeht, dass die Fed gegen Ende des Jahres weitere Schritte unternimmt und sowohl die EZB als auch die Bank of Japan Kaufprogramme Anfang 2018 zurückfahren, so ist zu erwarten, dass die Dominanz der Zentralbanken mindestens noch ein weiteres Jahr anhält.“

Doch was passiert, wenn die Fed ihre Bilanz abschmilzt? Droht dann der Crash? Die Experten geben Entwarnung. „Die aufgeblähte Fed-Bilanz wird keine Belastungsprobe für die US-Zinspolitik“, ist Roemheld überzeugt. „Der Übergang zu einer kleineren Fed-Bilanz ist beherrschbar.“ Auf den ersten Blick sei die Bilanzsumme zwar enorm gewachsen und einiges weise darauf hin, dass sie auf diesem Niveau verharren werde.

Langfristig werde die Fed jedoch eine ausgewogenere Bilanz anstreben, wobei jedoch für sie keine Eile geboten scheine. „Ein Schrumpfen auf ganz natürliche Art könnte sie bewirken, indem sie die Erlöse aus zurückgezahlten Anleihen nicht in neue Anleihekäufe reinvestiert“, so der Experte. Allein 2018 stehen Staatsanleihen im Wert von über 400 Milliarden US-Dollar zur Rückzahlung an.

So weit ist die Europäische Zentralbank noch nicht. Die EZB will im Herbst über die Zukunft ihrer vor allem in Deutschland umstrittenen Anleihenkäufe beraten. Das auf 2,28 Billionen Euro angelegte Kaufprogramm ist momentan das schärfste Schwert der EZB im Kampf gegen eine aus ihrer Sicht zu niedrige Inflation.

Im Juni hatte die EZB einen ersten Minischritt in Richtung Kurswende gewagt und weitere Zinssenkungen vorerst ausgeschlossen. Manche Experten hatten nun einen zweiten Trippelschritt erwartet, wurden aber enttäuscht. Die Euro-Wächter hielten an der Option fest, den Umfang sowie die Dauer ihrer Anleihenkäufe bei Bedarf noch auszuweiten. Deswegen blicken Investoren an den Finanzmärkten nun auf die Ratssitzungen am 7. September und 26. Oktober. Dann könnte ein Abschmelzen der Anleihenkäufe beschlossen werden.

Manche Experten erwarten nun, dass EZB-Chef Mario Draghi auf der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming im August einen Hinweis geben könnte, was im Herbst zu erwarten ist. Dort hatte Draghi 2014 die Märkte darauf vorbereitet, dass die EZB zum Kauf von Staatsanleihen bereit ist. Die EZB und die nationalen Notenbanken der Euro-Länder erwerben seit März 2015 Staatsanleihen und andere Wertpapiere - momentan für 60 Milliarden Euro pro Monat. Dieses Tempo soll noch bis mindestens Ende 2017 beibehalten werden. Mit den Käufen sollen Banken dazu bewogen werden, weniger in diese Titel zu investieren und stattdessen mehr Kredite auszureichen.

„Es scheint uns lediglich eine Frage der Zeit zu sein, wann sich die Europäische Zentralbank dazu entschließt, ihr Anleihekaufprogramm zu reduzieren beziehungsweise die Zinsen auf absehbare Zeit wieder anzuheben“, sagt Roemheld. Im Rahmen der letzten Notenbanksitzung habe Mario Draghi aber den Eindruck gemacht, sich damit noch etwas Zeit zu lassen. „Dies bereitet uns im Hinblick gerade auf die europäischen Anleihemärkte Sorgen, da der Euro-Raum sich noch in einem früheren Stadium der Erholung befindet als die USA“, so Roemheld. „Sollte die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik also ebenfalls straffen, könnte sich dies an den europäischen Anleihenmärkten in überproportionalen Kursrückgängen bemerkbar machen.“

Die aktuell robuste Konjunkturdynamik und die Hoffnung auf anziehende Inflationsraten schüren in der Euro-Zone derzeit die Erwartungen einer weniger expansiven Geldpolitik. In diesem Umfeld könnten die Anleihenmärkte zunächst unter Druck bleiben und die Zinsen weiter steigen.

Andreas Busch, Senior Analyst des Asset Managers Bantleon, erwartet im Laufe des zweiten Halbjahres allerdings eine nachlassende konjunkturelle Aufschwungsdynamik. Der Rückenwind, der auf die Euro-Zone von Asien ausgeht, sollte nachlassen und gleichzeitig dürften die dämpfenden Effekte der Euro-Aufwertung stärker zu spüren sein. „In diesem Umfeld wird der Druck auf die EZB abnehmen, die geldpolitischen Rahmenbedingungen zu straffen, was die Anleihenmärkte temporär entlasten und die Zinsen entsprechend wieder sinken lässt“, so Busch.