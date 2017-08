Höhere Renditen, höhere Ausfallrisiken

Für Anleiheinvestoren ist das kein einfaches Umfeld. Wo finden sie noch Rendite? In Deutschland und der Euro-Zone auf jeden Fall nicht, zumindest dann nicht, wenn sie auf Papiere mit guter oder sehr guter Bonität setzen wollen. „In der Euro-Zone sieht es nach nach wie vor mau aus, trotz des bemerkenswerten Zinsanstiegs der zurückliegenden Monate bei zehnjährigen Bundesanleihen um rund 80 Basispunkte vom Allzeittief bei minus 0,20 Prozent auf bis zu plus 0,60 Prozent“, sagt Busch. Selbst Unternehmensanleihen aus der Euro-Zone bieten aufgrund der auf langjährige Tiefststände gesunkenen Risikoaufschläge mit einer durchschnittlichen Rendite von 0,80 Prozent nicht viel mehr.

Im Vergleich dazu scheinen US-Anleihen auf den ersten Blick deutlich attraktiver. US-Treasuries rentieren im Mittel aller Laufzeiten bei etwa 1,90 Prozent, US-Unternehmensanleihen sogar knapp über drei Prozent. „Werden allerdings die Kosten der Währungsabsicherung berücksichtigt, die in Kauf genommen werden müssen, um das Risiko von Wechselkursschwankungen auszuschließen, schmilzt der vermeintliche Vorteil wieder in sich zusammen“, sagt Busch. Es sei denn, Anleger sind bereit, dass Währungsrisiko zu tragen.

Wer höhere Renditen erzielen will, kommt um das Eingehen größerer Ausfallrisiken nicht herum. Viele Anleger treibt es auf ihrer fast schon verzweifelten Suche nach Rendite in Hochzins- und Schwellenländer-Anleihen. Hier weisen Anleihen aus der Euro-Zone eine Rendite von 2,25 Prozent auf (Non-Financial) – in den USA sind es sogar 3,6 Prozent nach Währungsabsicherung. Emerging-Market-Anleihen bieten ebenfalls höhere Renditen. Doch ein Allheilmittel sind auch die nicht. „Neben den Ausfallsrisiken besteht hier zusätzlich die Gefahr, dass ein strafferer Zinserhöhungszyklus der Fed zur Belastung wird“, warnt Bantleon-Experte Busch.

Auch Michele von JP Morgan rät Anlegern, bei Investitionen in Schwellenländer etwas vorsichtiger zu sein, da es hinsichtlich des Wachstums etwas Zurückhaltung gebe. „Alles in allem sind deren Fundamentaldaten jedoch gut und ihre Bilanzen solider, so dass sie externe Schocks besser überstehen können“, sagt er. Die Inflation geht zurück und trotz der Straffungen durch die US-Notenbank erwartet er keine weitere signifikante Stärke des US-Dollar. „Die Schwellenländer können etwas bieten, das die Industrieländer in den meisten Fällen nicht vorweisen können: positive reale Renditen“, sagt Michele. „Insbesondere überzeugen uns dabei Schwellenmarktanleihen in Lokalwährung, wir schichten aber von rohstoff- in produktionsorientierte Volkswirtschaften und von Lateinamerika in zentral- und osteuropäische Länder um.“

Fidelity-Experte Roemheld sieht diese Anlageklasse allerdings etwas kritischer: „Schwellenländeranleihen in Hartwährungen werden im Falle eines steigenden US-Dollars bei steigenden US-Zinsen leiden“, warnt er. „Auch eine schwächere Konjunktur in China drückt diese Anlageklasse.“ Ähnlich sehe es bei Unternehmensanleihen aus Schwellenländern aus. Sie würden bei einer strafferen Geldpolitik und geringerem Wachstum in China ebenfalls unter Druck geraten. „Bei Schwellenländeranleihen in Lokalwährungen sehen wir das Tempo des jüngsten Kursanstiegs kritisch“, ergänzt er. „Es spricht möglicherweise für einen überzogenen Optimismus, der Kurskorrekturen nach sich ziehen sollte.“

Wohin also mit dem Geld? Vor dem Hintergrund weiterer Zinserhöhungen erscheinen Fidelity aktuell noch asiatische oder US-amerikanische Investment-Grade Unternehmensanleihen interessant. Den europäischen Markt würde Roemheld meiden, da zum einen die Renditen mit unter einem Prozent nicht sehr attraktiv sind und die Anlageklasse zum anderen unter einer möglicherweise baldigen Reduzierung des Anleihekaufprogramms der Europäischen Zentralbank leiden wird. „Die Risiken für Investment-Grade-Anleihen liegen vor allem im europäischen Raum“, sagt er. „Diese Papiere würden wir meiden, da zum einen die Renditen mit unter einem Prozent nicht sehr attraktiv sind und die Anlageklasse zum anderen unter einer möglicherweise baldigen Reduzierung des Anleihekaufprogramms der Europäischen Zentralbank leiden wird.“

Passanten vor der Goldman-Sachs-Zentrale Mehr Rendite, mehr Risiko: Der alte Leitsatz droht in Vergessenheit zu geraten. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

Trotz teilweise schon teurer Marktbewertungen setzt man bei JP Morgan nach wie vor auf Unternehmensanleihen und Schwellenländer. „In Europa steht mehr Liquidität zur Verfügung als in den USA, und das Wachstum ist kräftig“, sagt Michele. Die Fundamentaldaten der Banken würden sich weiter verbessern. „Dies stellt einen Puffer für Hybridkapital von Banken dar und lässt die Renditen auf relativer Basis überaus attraktiv erscheinen.“ Die Ausfälle im Hochzinssegment seien rückläufig und es gebe noch Spielraum für eine leichte Einengung der Spreads. „Das Rückschlagspotenzial unterschätzen wir keinesfalls“, sagt der Experte. Und das sollten auch Anleger nicht tun.