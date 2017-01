Anleihen als Steuersparmodell

Die Bonität von Microsoft ist so gut, weil der Konzern mit über 100 Milliarden Dollar extrem viel Cash beziehungsweise liquide Mittel von im Ausland erwirtschafteten Gewinnen auf seiner Bilanz hat. Von diesen liquiden Mitteln sind jedoch mehr als 90 Prozent außerhalb der USA geparkt. Wenn der Konzern dieses Geld in die USA zurückholen würde, müsste er darauf 35 Prozent allein an Bundessteuern zahlen. Auch Unternehmen wie General Electric, Apple, Pfizer, Merck oder die Google-Mutter Alphabet horten viel im Ausland angelegtes Cash auf ihrer Bilanz – begeben aber lieber Anleihen, statt die Mittel zurückzuholen. Anleihen funktionieren so für die Konzerne als Steuersparmodell.

Unter der geplanten Steuerreform des neuen US-Präsidenten Donald Trump könnte sich dies aber ändern, meint Wolfgang Bauer, einer der leitenden Fondsmanager für Unternehmensanleihen beim Fondshaus M&G Investments. Wenn die US-Unternehmen künftig tatsächlich weniger Steuern für die Zurückholung von Geldern zahlen müssen, könnte das Angebot an US-Firmenbonds deutlich sinken. Die Analysten der BofA Merrill Lynch rechnen damit, dass die Emissionen von US-Firmenbonds in diesem Jahr um 17 Prozent gegenüber 2016 zurückgehen könnten.

Doch es ist nicht nur das wohlmögliche sinkende Angebot, dass die Anleihen von US-Unternehmen schon jetzt begehrt macht. Auch die Hoffnung auf eine anziehende Konjunktur in den USA stützt die Firmenbonds. Dazu kommt laut Bauer von M&G, dass die Risikoprämien – also die Aufschläge von Firmenbonds gegenüber Staatsanleihen – gerade in den USA attraktiv sind. Dabei sind die Renditen von US-Staatsanleihen seit dem vergangenen Sommer schon deutlich gestiegen. Seit der Wahl von Trump zum 45. Präsidenten der USA hat sich diese Bewegung deutlich verstärkt.

Investoren machen sich Sorgen, dass das von Trump geplante Infrastrukturprogramm die Inflation anheizen wird, da der Motor der US-Wirtschaft schon jetzt – zumindest den Statistiken nach – praktisch bei Vollbeschäftigung läuft. Schon zuvor waren die tatsächliche Teuerungsrate und die Inflationserwartungen wegen der höheren Ölpreise gestiegen. Dazu kommt: „Wenn der neue US-Präsident Donald Trump mit seinem Protektionismus Ernst macht und Unternehmen dazu bringt, mehr in den USA zu produzieren, müsste das natürlich zu höheren Löhnen geschehen“, erklärt Björn Jesch, Fondschef bei Union Investment: „Das würde die Inflation zusätzlich anziehen lassen.“ Steigende Inflation gilt aber als Gift gerade für Staatsanleihen, weil sie direkt an den immer noch recht mageren Zinserträgen zehrt.

Unternehmensanleihen sind davon wegen des Risikopuffers bei den Renditen nicht ganz so stark betroffen. Trotzdem haben Unternehmen gerade in den USA die Zeit vor der Amtseinführung von Trump am 20. Januar genutzt, um noch schnell Anleihen zu begeben. Insgesamt haben Unternehmen – inklusive Finanzdienstleistern — laut Dealogic im Januar Bonds im Volumen von umgerechnet knapp 162 Milliarden Dollar platziert. Mehr Bonds in einem Monat gab es nur im vergangenen Mai mit Emissionen über mehr als 178 Milliarden Dollar.

„Dass sich die Unternehmen vor Trumps Amtseinführung viel Geld geliehen haben, war keine Überraschung“, sagt dazu Matt Brill, Fondsmanager bei Invesco, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Dass die Unternehmen aber weiter so viel Geld aufnähmen, sei überraschend. Und mit Blick auf die nächsten Wochen gebe es noch keine Anzeichen dafür, dass die Emissionsflut nachlässt.