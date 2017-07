Renditen locken die Anleger

Angesichts der Mini-Renditen auf Anleihen im Euro-Raum zieht es viele Investoren in die USA. Dort hat die Notenbank Fed die Zinswende schon eingeleitet, folglich gibt es deutlich mehr Renditen für Anleihen.

AT&T teilte die Bondplatzierung in sieben einzelne Anleihen auf. Die Laufzeiten liegen zwischen fünfeinhalb und 41 Jahren. Die in fünfeinhalb Jahren fällige Anleihe bot bei der Platzierung am späten Donnerstag eine Rendite von knapp 2,9 Prozent. Beim 2058 fälligen Bond lag die Rendite bei 5,3 Prozent. Die Risikoprämien gegenüber US-Staatsanleihen liegen zwischen einem und 2,4 Prozentpunkten, die Aufschläge steigen mit der Laufzeit. Angesichts der großen Nachfrage konnte der Konzern die Anleihen mit etwas niedrigeren Risikoprämien platzieren als zunächst angekündigt.

Anleger sind immer noch auf der Jagd nach Rendite. Dabei bevorzugen viele Investoren, wie zum Beispiel Blackrock, die Anleihen von US-Unternehmen mit guter Bonität. Immerhin wächst die US-Wirtschaft weiter, die Zinsen steigen moderat. Für Brian Kennedy, Portfoliomanager bei Loomis Sayles, sind US-Unternehmensanleihen unter Risiko-Ertrags-Gesichtspunkten aktuell die interessantere Anlage für Bond-Investoren, die auf der Such nach Rendite sind.

Das Prinzip festverzinslicher Wertpapiere Zinsen und Rückzahlung Festverzinsliche Anleihen haben einen fixen Zinskupon, der sich auf den Nominalbetrag von 100 Prozent, also zum Beispiel 1 000 Euro, bezieht. Zu diesem Betrag werden die Papiere am Ende der Laufzeit zurückbezahlt. Bei einem Kurs von 100 Prozent entspricht also die Rendite dem zugesicherten Zins.

Kurse und Renditen Während der Laufzeit werden Anleihen gehandelt, deshalb schwanken die Kurse, die in Prozent angegeben werden. Der Rückzahlungswert bleibt unverändert bei 100 Prozent. Die Zinskupons, die sich auf den Nominalwert beziehen, verändern sich ebenfalls nicht. Weil Zinszahlungen und Tilgungen gleichbleiben, sinkt die Rendite für Neueinsteiger, wenn die Kurse steigen. Umgekehrt ist es genauso: Wenn die Kurse fallen, dann steigen die Renditen für Investoren, die neu zugreifen und bis zur Fälligkeit halten.

Renditeentwicklung Entwicklung - Die Kurse vieler Anleihen - vor allem die von Staatsanleihen im Euro-Raum und in Japan - sind so stark über 100 Prozent gestiegen, dass Anleger trotz der Zinsen weniger Geld wiederbekommen, als sie angelegt haben. Somit sind die Renditen für Neueinsteiger sogar negativ. Das geht umso schneller, weil die Kupons stetig sinken. So haben zweijährige Bundesschatzanweisungen in Deutschland seit dem 20. August 2014 einen Kupon von null Prozent, seit dem 21. Januar 2015 gilt das auch für fünfjährige Bundesobligationen. Die im Sommer 2016 platzierte zehnjährige Bundesanleihe hatte ebenfalls einen Null-Kupon, bei der aktuellen zehnjährigen Bundesanleihe liegt der Kupon aber bei 0,50 Prozent.

In der Tat bieten die Euro-Anleihen von AT&T deutlich weniger als die US-Papiere. Eine in sechs Jahren fällige Euro-Anleihe des US-Konzerns bringt gerade mal eine Rendite von 0,9 Prozent, bei einem in 17 Jahren fälligen Papier – der am längsten laufenden Euro-Anleihe der Amerikaner – sind es 3,2 Prozent.

Ein Ausweg könnte sein, direkt in Dollar-Anleihen zu investieren. Allerdings haben Anleger in der Euro-Zone, die US-Anleihen kaufen, natürlich ein Wechselkursrisiko. Viele institutionelle Investoren sichern diese Wechselkursrisiken ab. In diesem Jahr hat der Dollar gegenüber dem Euro kräftig verloren, was bei ungesicherten Investitionen empfindlich an der Rendite zehrt. Währungstragegen glauben allerdings, dass der Dollar seine größten Verluste gegenüber dem Euro nun hinter sich hat.

Von der Bonität her steht AT&T recht gut da. Die großen Ratingagenturen bewerten die Kreditwürdigkeit mit „A-“(Fitch) und dem eine Stufe darunter liegenden „BBB+“ (Standard & Poor’s) und „Baa1“ (Moody’s). Alle drei Ratingagenturen prüfen allerdings eine Herabsetzung des Ratings. Grund dafür ist die Time-Warner-Übernahme, die die Verschuldung von AT&T erhöht.

Immerhin hat der Konzern Anfang der Woche bessere Zahlen vorgelegt, als erwartet. Im zweiten Quartal kletterte der Nettogewinn verglichen mit dem Vorjahr um 15 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar. Grund dafür waren neue Verkaufsaktionen, die Mobilfunk- und Videoangebote bündeln. Das kam auch der Aktie zugute, die in innerhalb von zwei Tagen um 8,8 Prozent gestiegen ist.