Nach erneuter Herabstufung Türkei plant eigene Ratingagentur

Die Kreditwürdigkeit der Türkei liegt im Ramschbereich. Deswegen soll noch 2018 eine „unabhängige und objektive“ Ratingagentur aufgebaut werden.

Ein mobiler Flaggenhändler steht in Istanbul: Das Land plant eine, eigene Ratingagentur zu etablieren. (Foto: dpa) Türkei

IstanbulNach einer erneuten Herabstufung ihrer Kreditwürdigkeit plant die Türkei die Gründung einer eigenen Ratingagentur. „Wir streben an, im Laufe dieses Jahres eine nationale Kredit-Ratingagentur aufzubauen“, sagte der Vorsitzende der türkischen Bankenaufsichtsbehörde, Ali Abken, nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Montag in Istanbul. Die geplante Institution werde internationale Standards einhalten und „unabhängig und objektiv“ arbeiten.

Die US-Ratingagentur Moody's hatte die Kreditwürdigkeit der Türkei am Mittwoch auf „Ba2“ herabgestuft - zwei Stufen tief im Ramschbereich. Er zeigt Investoren sehr riskante Anlagen an. Herabstufungen durch Moody's und andere internationale Ratingagenturen haben immer wieder scharfe Kritik von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hervorgerufen. Erdogan hatte am Freitag gesagt, den Ratingagenturen gehe es darum, „die Türkei in die Ecke zu drängen, um denen den Weg freizumachen, die davon profitieren“.

Die Türkei verzeichnet zwar ein starkes Wirtschaftswachstum. Das Land kämpft aber gegen zweistellige Inflationsraten, eine hohe Arbeitslosigkeit und ein großes Handelsbilanzdefizit.