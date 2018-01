Griechenland und Spanien können auf bessere Konditionen an den Kapitalmärkten hoffen. Ihre Heraufstufung durch die Ratingagenturen lässt Gläubiger in Zukunft geringere Zinsen verlangen.

Ein älterer Mann erledigt Einkäufe in Thessaloniki. Griechenland und Spanien sind auf dem Weg der Erholung, sehen Ratingagenturen und stufen die Bonität hoch. Aber speziell Griechenland ist noch immer kein sicheres Land für Anleihe-Investoren. (Foto: AP) Bessere Anleihe-Konditionen in Sicht

BangaloreDie Ratingagentur Fitch hat die Bonitätsbewertung für Spanien heraufgestuft. Die langfristigen Verbindlichkeiten des südeuropäischen Landes würden nun mit "A-" nach zuvor "BBB+" benotet, teilte die US-Agentur am Freitag mit. Der Ausblick sei stabil. Damit bescheinigt Fitch Spanien eine gute bis befriedigende Kreditwürdigkeit. Ein besseres Rating geht in der Regel mit niedrigeren Kosten bei der Aufnahme von Schulden einher. Fitch begründete die Hochstufung mit der breitangelegten Wirtschaftserholung in Spanien. Die Unabhängigkeitserklärung Kataloniens habe bislang keine Auswirkungen auf die Konjunktur. Eine Abspaltung der Region sei unwahrscheinlich.

Die Ratingagentur S&P hat die Bonitätsbewertung für Griechenland heraufgestuft. Die langfristigen Verbindlichkeiten des südeuropäischen Landes würden nun mit "B" nach zuvor "B-" benotet, teilte die US-Agentur am Freitag mit. Die Anleihen haben damit aber immer noch Ramschstatus. Der Ausblick sei weiter positiv. Eine erneute Hochstufung sei möglich, wenn das Land seinen Liquiditätspuffer verbessern sollte. Ein besseres Rating geht in der Regel mit niedrigeren Kosten bei der Aufnahme von Schulden einher.

Das Land hängt seit 2010 am Tropf internationaler Geldgeber. Das dritte Hilfspaket im Umfang von bis zu 86 Milliarden Euro läuft im August aus. Mit einer Quote von 21 Prozent ist die Arbeitslosigkeit in Griechenland so hoch wie in keinem anderen Euro-Land.