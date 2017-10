 Referendum in Katalonien: Ausfall-Versicherungen für Spanien-Anleihen teurer

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Nach dem Referendum in Katalonien Die mögliche Abtrennung Kataloniens von Spanien beeinflusst auch die Finanzmärkte. (Foto: dpa)

FrankfurtDie mögliche Loslösung Kataloniens nährt Spekulationen auf einen Zahlungsausfall Spaniens. Die Absicherung eines zehn Millionen Euro schweren Pakets spanischer Anleihen gegen Zahlungsausfall verteuerte sich am Mittwoch um 2.000 auf 73.000 Euro, teilte der Datenanbieter Markit mit.

Dies sei der höchste Stand seit fünf Monaten. Die Nervosität der Investoren spiegelte sich auch in den italienischen und portugiesischen Credit Default Swaps (CDS) wider, die jeweils so hoch notierten wie seit Wochen nicht. Die CDS der katalanischen Geldhäuser Banco de Sabadell und Caixabank zogen ebenfalls an.