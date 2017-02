Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Griechische Anleihen bieten eine fast zweistellige Rendite

Nervös machte Börsianer am heutigen Dienstag außerdem der Streit um weitere Finanzhilfen für Griechenland. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat bislang noch nicht entschieden, ob er sich an dem bis zu 86 Milliarden Euro schweren Hilfspaket finanziell beteiligt. Sollte sich der Fonds dagegen entscheiden, ist das Programm nach Einschätzung von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble beendet.

Daraufhin warfen Investoren griechische Anleihen in hohem Bogen aus ihren Depots und trieben damit die Rendite der zweijährigen Titel um einen guten Prozentpunkt auf ein Siebeneinhalb-Monats-Hoch von 9,927 Prozent. Gleichzeitig sicherten sich Euro-Investoren verstärkt gegen Kursausschläge der Gemeinschaftswährung ab. Der entsprechende Terminkontrakt, der die Zeit bis zur Stichwahl am 7. Mai in Frankreich abdeckt, setzte seinen Höhenflug fort und stieg auf bis zu 9,325 Prozent.

Denn aus Furcht vor einem Zerfall der Euro-Zone haben Anleger am Dienstag Euro verkauft. Die Gemeinschaftswährung verbilligte sich um einen knappen US-Cent auf 1,0675 Dollar. „Statt sich über die guten Quartalszahlen der Unternehmen und das solide Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone zu freuen, müssen sich Anleger auf noch mehr Ungewissheit einstellen“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Zur Erinnerung angesichts der gestiegenen Renditen: Bis zum Sommer 2012 bangten Anleger um den Erhalt der Euro-Zone. Griechenland hatte einen Schuldenschnitt durchgezogen, Irland, Portugal und Zypern waren unter den Euro-Rettungsschirm geflohen, und Spanien brauchte europäische Gelder für die Sanierung seiner Banken. Zehnjährige portugiesische Anleihen rentierten damals mit 11,4 Prozent, spanische mit 7,6, italienische mit 6,6 und französische mit 2,3 Prozent.

Damit waren die Risikoprämien zur zehnjährigen deutschen Bundesanleihe, die damals mit 1,3 Prozent rentierte, enorm. Erst EZB-Chef Mario Draghi machte dem Spuk ein Ende, als er bei seiner berühmt gewordenen Rede in London am 26. Juli 2012 versprach, alles zu tun, um den Euro zu retten.

Seither hat die EZB ein gigantisches Anleihekaufprogramm aufgelegt und seither Anleihen – vor allem Staatspapiere – über zusammen mehr als 1,5 Billionen Euro gekauft. Die Renditen der Staatsanleihen sind massiv gesunken. Bis auf Griechenland können sich wieder alle Staaten ohne die Hilfe des Rettungsschirms refinanzieren. Dennoch steigt jetzt wieder die Nervosität.

Dabei haben Investoren einen Sieg von Le Pen bei den französischen Präsidentschaftswahlen noch gar nicht eingepreist. „Dafür sind die Risikoprämien viel zu niedrig“, sagt Francesco Garzarelli, Leiter des Makro-Researchs bei der US-Investmentbank Goldman Sachs. Anfang 2012 lagen die Risikoprämien zehnjähriger französischer Staatsanleihen bei 1,4 Prozentpunkten über deutschen Bundesanleihen. Wenn Le Pen gewählt würde, könnten die Risikoprämien wieder in diese Richtung steigen, meint Daniel Lenz, Zinsstratege bei der DZ Bank. „Dann könnten die Märkte ein Ende der gesamten EU einpreisen.“ Damit wäre die Euro-Krise mit aller Wucht zurück.