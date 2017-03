VW-Autohaus in Hannover Analysten werden die Einigung in den USA als eine planbare Ausgangsbasis, die es VW ermöglicht, sich wieder auf den Markt zu konzentrieren. (Foto: dpa)

FrankfurtWas lange währt, wird endlich gut. Seit mindestens einem halben Jahr warten Investoren darauf, dass sich Volkswagen wieder am Anleihemarkt blicken lässt. Der Konzern gehörte traditionell wie auch die anderen Autobauer zu den großen Schuldnern am Anleihemarkt. Doch der Diesel-Skandal hielt VW lange in Atem und ließ die Wolfsburger vor einem Kapitalmarktauftritt zurückschrecken. Doch jetzt wagt der Konzern das Comeback und greift damit in die Vollen. Acht Milliarden Euro will der Konzern auf einen Schlag einnehmen. Damit bringt er die größte Anleiheemission eines europäischen Unternehmens in diesem Jahr. Angekündigt hatte VW Anleihen über insgesamt mindestens vier Milliarden Euro.

Rekordverdächtig ist auch die Nachfrage: Die Konsortialbanken berichteten schon vor Schließung der Auftragsbücher über Kaufaufträge von 22 Milliarden Euro. Den Run auf die Bonds erklären sie auch damit, dass VW durchaus großzügig war. Für die neuen Bonds bietet der Konzern Risikoprämien bis zu 0,15 Prozentpunkten über den ausstehenden Bonds. Ursprünglich waren sogar Aufschläge bis zu 0,3 Prozentpunkten vorgesehen, doch angesichts der großen Nachfrage senkte VW die Prämien – ein durchaus üblicher Vorgang bei der Platzierung neuer Anleihen.

Konkret plant VW vier einzelne Anleihen über je mindestens eine Milliarde Euro mit verschiedenen Laufzeiten. Am frühesten fällig wird ein variabel verzinster zweijähriger Bond, der einen Renditeaufschlag von 0,3 Prozentpunkten über dem Interbankenzinssatz Euribor bieten soll. Der Euribor liegt aktuell bei minus 0,32 Prozent. Investoren bekommen damit für diese Anleihe zunächst gar keinen Zins. Negativ wird die Verzinsung aber auch bei einem noch weiter fallenden Euribor nicht sein. Dazu gibt es festverzinsliche Anleihen, die in vier, sechseinhalb und zehn Jahren fällig werden. Die Zinsscheine dafür stehen noch nicht fest. Anvisiert werden aber Renditen von knapp 0,6 Prozent, knapp 1,3 und knapp zwei Prozent. Dabei werden bei neuen Firmenbonds stets die Aufschläge gegenüber den sogenannten Midswaps angegeben. Das sind Interbanksätze, zu dem Banken feste gegen variable Zinsen tauschen.

Die absoluten Renditen klingen nicht nach viel, doch im Niedrigzinsumfeld sind sie durchaus beachtlich. Dazu kommt, dass sich die VW-Anleihen zwar im Handel von dem Einbruch nach dem Diesel-Skandal erholt haben. Im September 2015 waren die Renditen auf um die drei Prozent hochgeschnellt. Dennoch bietet VW für seine Anleihen noch mehr Rendite als zum Beispiel BMW oder Daimler, deren in sieben Jahren fällige Anleihen um die 0,7 Prozent Rendite abwerfen.